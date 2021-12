Alec Baldwin ne se sent pas coupable d’avoir tué Halyna Hutchins

L’acteur travaillait sur le tournage de son nouveau film lorsqu’un pistolet à hélice, chargé de balles réelles, a explosé et a tué Hutchins, 42 ans.

Dans une interview avec Bonjour Amérique On a demandé à l’hôte George Stephanopoulos, Baldwin, 63 ans, s’il se sentait coupable.

Il a répondu : « Non. Non. Je sens que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi.