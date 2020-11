Alec Baldwin dit qu’il est « ravi » de perdre son rôle de Donald Trump sur « SNL »

Alec Baldwin dit qu’il est « ravi » de perdre son travail en incarnant Donald Trump sur « SNL ».

Alec Baldwin, qui a joué sur Saturday Night Live en tant que président Donald Trump tout au long de sa présidence, est ravi de finalement retirer son personnage, après la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020. D Dipasupil / Getty Images «Je ne crois pas avoir jamais été aussi ravi de perdre un emploi auparavant!» Baldwin a tweeté. Il a poursuivi: «Ce sera réconfortant d’avoir un président qui ne tweete pas deux fois plus que moi… Ils vont avoir besoin d’une énorme cargaison de mouchoirs envoyée à Mar-a-Lago… Passons à mon prochain souhait. Que tous ceux qui ont voté à cette élection maintiennent cet engagement et votent aux élections de mi-mandat de 2022. Continuons ça !!! » Pour son interprétation, Baldwin a reçu un Primetime Emmy en 2017. SNLLe premier épisode après la confirmation des résultats de l’élection a été animé par Dave Chappelle et comprenait de nombreux croquis politiques. L’épisode a commencé par un discours de victoire ouvert et froid de Biden et de son colistier, Kamala Harris. Les Foo Fighters ont été présentés comme l’invité musical de l’épisode. Baldwin a conclu ses tweets avec un dernier personnage en noir et blanc de lui-même tenant un signe «vous êtes les bienvenus» alors qu’il était dans le personnage de Trump. Trump n’a pas encore concédé l’élection à Biden. [Via]