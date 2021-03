Alec Baldwin défend Woody Allen dans un accès de rage

À travers une vidéo publiée sur Instagram, Alec Baldwin a critiqué la culture de l’annulation et en a profité pour défendre Woody Allen et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Dans le clip de 14 minutes, Baldwin Il a dit: «Certaines personnes m’ont attaqué pour avoir défendu quelqu’un qui a été accusé de crimes… Je ne défends pas quelqu’un qui est coupable de quelque chose. Je choisis de défendre quelqu’un qui n’a pas été reconnu coupable de quelque chose.

L’acteur a évoqué plus tard le cas de Allen, dont les abus présumés de sa fille adoptive, Dylan Farrow, est touché dans le nouveau documentaire de HBO, ‘Allen contre Farrow ‘. En plus de défendre Cuomo, qui a été accusée d’abus sexuels par cinq femmes différentes au cours des dernières semaines.

Après avoir critiqué le film documentaire sur Allen sur votre compte maintenant supprimé Twitter commentant: « Qui a besoin de tribunaux ou de lois lorsque nous avons les jugements des médias? » Baldwin Il a de nouveau défendu le réalisateur: « Je me fiche du nombre de putains de documentaires qu’ils font, ils doivent le prouver au tribunal. »

Sur le Gouverneur de New York, Baldwin a ajouté: «Le juge général enquêtera sur les allégations contre le gouverneur. Alors, et alors seulement, pourrons-nous parler des gens qui cessent de fumer. «







Plus tard, l’acteur en a profité pour critiquer la culture de l’annulation: «La culture de l’annulation a été exacerbée pendant le covid … les gens ont beaucoup de temps libre … ils veulent chasser les gens comme moi de leurs ordinateurs, et ils signifient chaque chose horrible comme vous pouvez l’imaginer ».

« Le Covid il a exacerbé tout ce qui est mauvais dans notre société. Les gens sont en colère et amers. Ils sont énervés… S’il est prouvé hors de tout doute raisonnable que quelqu’un est coupable, je suis prêt à changer d’avis et même à m’excuser auprès des victimes. «