Alec Baldwin affirme qu’il a été renvoyé d’un projet à venir en raison de l’enquête sur la rouille

L’acteur Alec Baldwin a affirmé qu’il avait été renvoyé d’un projet à venir en raison de l’incident de tir à l’arme à feu qui s’est produit sur le tournage du western désormais suspendu, Rouiller. L’incident a tragiquement entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, qui a été accidentellement abattue lorsqu’une arme à feu utilisée comme accessoire par Baldwin a été tirée lors de la préparation d’une scène. Dans une interview avec CNN, Baldwin a révélé qu’il avait été licencié d’un projet qui était prêt et prêt à commencer.

« J’ai été viré d’un autre travail hier. Là, j’étais prêt à aller au cinéma, à sauter dans un avion… Je parle avec ces gars depuis des mois et ils m’ont dit hier qu’on ne voulait pas faire le film avec toi à cause de ça.

Bien qu’il n’ait pas révélé de quel projet à venir il s’agissait, Baldwin a poursuivi en déclarant que l’expérience qui a suivi le Rouiller une fusillade accidentelle a « pris des années dans ma vie » et a révélé qu’il aurait probablement complètement quitté l’industrie sans le soutien de sa femme.

« Si je n’avais pas eu ma femme, je ne sais pas où j’en serais en ce moment… Si je ne l’avais pas eue, j’aurais probablement démissionné, pris ma retraite, disparu, vous savez vendu tout ce que je possédais, Vous avez une maison au milieu de nulle part et vous savez juste que vous avez trouvé autre chose à faire, vendre un bien immobilier.

Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage de Rouiller lorsqu’un pistolet utilisé comme accessoire a été tiré par Baldwin, le réalisateur Joel Souza étant blessé par le même projectile. L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête par le bureau du shérif du comté de Santa Fe, le premier procureur de district judiciaire du Nouveau-Mexique et le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique, les tests médico-légaux du FBI et l’enquête sur l’arme à feu déterminant que le revolver n’aurait pas pu être tiré sans appuyer sur la gâchette.

Alec Baldwin a déclaré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette

Depuis les conclusions de l’équipe médico-légale du FBI, Baldwin a déclaré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette et qu’on lui avait dit sans équivoque que l’arme était sans danger. « L’homme qui est le principal responsable de la sécurité du tournage du film a déclaré que l’arme était en sécurité lorsqu’il me l’a remise », a déclaré Baldwin. « L’homme qui était le principal responsable de la sécurité du film a déclaré devant l’ensemble de l’assemblée : ‘C’est une arme blanche.’ Maintenant, pourquoi a-t-il dit cela s’il ne savait pas et n’avait pas vérifié ? »





Il a poursuivi: « Le fait est qu’on nous a dit que tout était cool et que vous pouvez vous détendre et que nous travaillons avec une arme avec laquelle on peut répéter en toute sécurité. Ce qui est probable, c’est que quelqu’un qui était responsable d’une situation ou d’une ligne de responsabilité et le l’autre personne – un tandem des deux personnes – l’une d’entre elles ou les deux ont fait preuve de négligence. »

Filmer sur Rouiller est suspendue. Alec Baldwin a actuellement plusieurs projets à l’horizon, dont le thriller 97 minutesla comédie animée Enfant Père Noëll’aventure familiale Le monde magique de Billieet le film d’action catastrophe Supercellule où il joue aux côtés de feu Anne Heche.