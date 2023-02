Alec Baldwin accusé d’homicide involontaire suite à un tir de rouille

Acteur Alec Baldwin a maintenant été officiellement accusé d’homicide involontaire après la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film western, Rouiller. Selon un rapport via Variety, Baldwin a été accusé à la fois de producteur et d’acteur du projet, avec une déclaration de cause probable disant que Baldwin n’aurait jamais dû pointer l’arme sur Hutchins.





« La première règle de sécurité des armes à feu est de ne jamais pointer une arme sur quelqu’un que vous n’avez pas l’intention de tirer », lit-on dans la déclaration, qui ajoute que Baldwin n’a pas suivi « la formation requise sur les armes à feu avant le début du tournage ».

« Baldwin a sorti le revolver de l’étui, l’a pointé sur Halyna Hutchins et a tiré avec l’arme », lit-on dans l’affidavit de Robert Shilling, un enquêteur du bureau du procureur du premier district judiciaire. « Les preuves et les déclarations documentées dans cet affidavit confirment de nombreux cas d’actes extrêmement imprudents ou d’omissions imprudentes de la part de Baldwin sur une période de 10 jours. L’écart de Baldwin par rapport aux normes, pratiques et protocoles connus a directement causé la mort mortelle de Hutchins.

Shilling poursuit en disant que « En tant que producteur d’un film intense sur les armes à feu, les preuves montrent que Baldwin a permis, par des actes ou des omissions, l’embauche de personnes inexpérimentées et non qualifiées. [Gutierrez-Reed] pour cette production, n’a pas réussi à atténuer ou à établir plus de précautions pour se protéger contre [Gutierrez-Reed’s] manque d’expérience ou n’a pas exigé les normes de sécurité minimales, les protocoles et les exigences sur le plateau.

Alec Baldwin et l’armurier Hannah Gutierrez-Reed ont tous deux été inculpés de deux chefs d’homicide involontaire chacun à la suite de l’incident survenu sur le tournage de Rouiller. Ils ne seront pas arrêtés ; le bureau du procureur de district a confirmé.





L’avocat d’Alec Baldwin a qualifié les accusations d’erreur judiciaire

Ces accusations surviennent plus d’un an après la fusillade mortelle de Halyna Hutchins, qui a également vu Rouiller le réalisateur Joel Souza blessé par le même projectile qui a été tiré du pistolet à hélice. L’avocat de Baldwin, Luke Nikas, a décrit la décision d’accuser l’acteur d' »erreur judiciaire » en disant : « Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire. Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons.

Les avocats de l’armurier Hannah Gutierrez-Reed ont quant à eux déclaré à nouveau comment leur client « a plaidé » pour plus de formation à la sécurité sur le tournage de Rouiller. « Hannah a plaidé pour fournir plus de formation sur les armes à feu », ont déclaré les avocats Jason Bowles et Todd Bullion. « Elle a été rejetée et écartée. Hannah a demandé à pouvoir exercer davantage ses fonctions d’armurier pour des raisons de sécurité. La production lui a dit de se concentrer sur les accessoires. Hannah a demandé à Halls s’ils pouvaient nous fournir un pistolet en plastique pour la scène de répétition et il a dit non, voulant un « vrai pistolet ». Hannah a demandé à être rappelée dans l’église si Baldwin allait utiliser l’arme à feu et Halls ne l’a pas fait. Nous combattrons ces accusations et nous nous attendons à ce qu’un jury déclare Hannah non coupable.

Filmer sur Rouiller devrait se poursuivre, le film « étant sur la bonne voie pour être terminé avec M. Baldwin dans le rôle principal et Joel Souza en tant que réalisateur ». Rouiller sera publié et distribué aux États-Unis par The Avenue.