Alec Baldwin aborde la mort d’Halyna Hutchins : elle était mon amie

Alec Baldwin a évoqué le tragique accident de tir de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du prochain Western, Rouiller. L’acteur est apparu à la caméra dans une vidéo initialement publiée sur TMZ, Baldwin profitant de l’occasion pour parler de Hutchins, de l’enquête en cours et de la question des armes à feu réelles utilisées sur les plateaux de tournage.

Aborder le sujet de l’enquête, Alec Baldwin dit: « Je ne suis pas autorisé à faire de commentaires car c’est une enquête en cours. J’ai reçu l’ordre du département du shérif de Santa Fe. Je ne peux répondre à aucune question sur l’enquête. Je ne peux pas. » Poursuivant, Baldwin a défendu les conditions sur le tournage de Rouiller, avec ses commentaires venant au milieu d’un barrage d’allégations selon lesquelles les conditions de tournage et l’utilisation d’armes à feu avaient été dangereuses tout au long. « Nous étions une équipe très très… bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit », a déclaré Baldwin.

L’acteur en a ensuite profité pour parler d’Halyna Hutchins et de sa relation avec elle en disant : « Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel le réalisateur. » Baldwin a poursuivi en déclarant qu’il avait rencontré le mari de Hutchins et son jeune fils à la suite de l’incident tragique. Il a déclaré qu’il « ne saurait comment catégoriser » le déroulement de la réunion, ajoutant: « Le gars est submergé par le chagrin. Il y a de temps en temps des accidents accidentels sur les plateaux de tournage, mais rien de tel. un billion d’épisodes. » Concluant qu’il était en « contact constant » avec le mari et le fils de Hutchins, Baldwin les a décrits comme « sous le choc », comme l’est sans aucun doute Baldwin lui-même.

La fusillade accidentelle a amené de nombreux acteurs de l’industrie à se demander si le moment était venu d’arrêter d’utiliser de vraies armes à feu sur le plateau, une pétition sur Change.org ayant depuis été lancée pour interdire l’utilisation de telles armes à feu sur les productions cinématographiques et télévisuelles avec » meilleures conditions de travail des équipages. » Dans l’interview, Baldwin a reconnu qu’il ne savait pas s’il travaillerait à nouveau avec de vraies armes à feu. « Je sais qu’un effort continu pour limiter l’utilisation des armes à feu sur les plateaux de tournage est quelque chose qui m’intéresse énormément, mais rappelez-vous, quelque chose que je pense est important et c’est combien de balles ont été tirées dans les films et les émissions de télévision dans le 75 dernières années ? C’est l’Amérique. Combien de balles ont explosé, presque toutes sans incident. »

Admettant qu’il n’était pas un expert dans ce domaine, Baldwin a déclaré que « quelle que soit la décision des autres personnes, c’est la meilleure façon de protéger la sécurité des personnes sur les plateaux de tournage. comme je peux. »

Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage de Rouiller lorsqu’un pistolet utilisé comme accessoire a été tiré par Baldwin, le réalisateur Joel Souza étant blessé par le même projectile. Alors que l’enquête est en cours, le shérif Adan Mendoza a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe entre le bureau du shérif du comté de Santa Fe et le bureau du procureur de district que Baldwin avait tiré une « balle présumée réelle » et que « les faits sont clairs : une arme a été remise à M. . Baldwin. L’arme est fonctionnelle et a tiré à balles réelles, tuant Mme Hutchins et blessant M. Souza. » Cela nous vient de Good Morning America.

Sujets : Rouille