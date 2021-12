Alec Baldwin a quitté Twitter en raison des répercussions de l’interview

On ne sait toujours pas ce qui va arriver Alec Baldwin après ce qui s’est passé le 21 octobre dernier sur le tournage de Rouiller. L’acteur a été impliqué dans un accident avec une arme qui était censée être un accessoire mais a fini par tirer une vraie balle qui a blessé le réalisateur Joël Souza et a mis fin à la vie du directeur de la photographie Hutchins Halyna. Ce que l’on ne sait pas, c’est d’une part ce qu’il adviendra légalement des personnes impliquées dans le tournage, et d’autre part, quelle décision prendra-t-il Baldwin concernant sa carrière.

L’artiste s’était exprimé à plusieurs reprises, tant sur ses réseaux sociaux qu’avec certains journalistes qui l’ont intercepté sur la voie publique pour le consulter sur l’accident, mais il a réalisé la semaine dernière la première interview en profondeur. C’était lors d’un spécial intitulé « Alec Baldwin non scénarisé » (Alec Baldwin non scénarisé), où George Stéphanopoulos, de abc, a pu vous poser différentes questions sur l’accident.

Parmi les déclarations les plus importantes laissées par l’interview, deux ressortent : d’une part, l’idée que, selon l’acteur qui lui a confié, « c’est très improbable » être accusé de la mort de Hutchins. Mais en plus, il a non seulement souligné qu’il ne se sentait pas responsable mais a également souligné qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette qui avait déclenché le coup de feu. A partir de sa version, il a simplement martelé l’arme qui s’est déclenchée toute seule et a percuté le corps du directeur de la photographie.

Trois jours seulement après l’accident, les réseaux sociaux se sont réveillés avec la nouvelle que Alec Baldwin avait décidé de supprimer son compte principal de Twitter, @AlecBaldwin (celui qui est encore ouvert est @AlecBaldwin___, officiel lui aussi mais avec lequel il n’a rien écrit depuis plus d’un an). On ne sait pas ce qui a pu conduire l’artiste à supprimer ses comptes, mais il est probable qu’il ait été appauvri du niveau d’exposition à cause de son interview ou qu’il n’ait tout simplement pas aimé les commentaires reçus.

Ce n’est pas la première fois qu’Alec Baldwin supprime son compte

L’idée des artistes de supprimer leurs réseaux sociaux est assez courante chez ceux qui ont des profils plus publics ou controversés. Il y a quelques mois, Letitia Wright Il a dû supprimer tous ses réseaux après avoir publié du contenu anti-vaccin. Dans le cas d Baldwin, ce n’est pas la première fois que vous décidez de supprimer votre profil de Twitter, car en raison d’un conflit avec sa femme, Hilaria Baldwin, il a fait de même. Pendant un certain temps, la femme s’est fait passer pour quelqu’un d’origine espagnole, pour révéler qu’elle est en fait née à Boston, où elle a grandi pendant une grande partie de sa vie.

