Alec Baldwin a déchargé l’arme à feu qui a tué le directeur de la photographie et blessé le réalisateur sur le plateau de tournage

Une personne est morte et une autre est grièvement blessée après un apparemment accident d’arme à feu sur le tournage de Rouiller, un western à venir avec Alec Baldwin et Jensen Ackles. Jeudi, il a été signalé que des flics avaient été envoyés sur le plateau de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où le film avait été tourné. De nouveaux détails sont apparus au sujet de l’incident qui a révélé qu’un pistolet à hélice utilisé pour le film avait en quelque sorte tiré des projectiles, blessant gravement deux personnes.

Star Alec Baldwin était en train de filmer une scène de fusillade apparente pour le film avec le pistolet à hélice qui a entraîné la tragédie. Actuellement, une enquête est en cours pour savoir comment cela s’est produit, mais ce que l’on sait, c’est que des balles ou des éclats d’obus ont touché à la fois le réalisateur, Joel Souza, ainsi que la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. Souza a été touché à la clavicule et grièvement blessé tandis que Hutchins aurait été transporté par avion vers un hôpital. Malheureusement, Hutchins a depuis été déclaré mort à l’âge de 42 ans.

« Selon les enquêteurs, il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme à feu accessoire lorsqu’elle a été déchargée », indique un communiqué des forces de l’ordre, selon CNN. « Les détectives enquêtent sur comment et quel type de projectile a été tiré. »

Les adjoints du shérif local continuent d’enquêter sur l’incident avec la production sur Rouiller évidemment reporté sine die. Ce qui s’est passé rappelle étrangement Le corbeau la star Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, décédé à l’âge de 28 ans de la même manière. Il avait également filmé une scène impliquant une fusillade lorsqu’un pistolet à hélice a tiré une balle factice mal fabriquée dans l’abdomen de l’acteur. La nouvelle de ce qui s’est passé sur le tournage de Rouiller a beaucoup de gens en colère et consternés par la façon dont quelque chose pourrait encore arriver aujourd’hui après la tragédie avec Brandon Lee.

Ce n’est que récemment qu’il a été annoncé que Surnaturel et Les garçons La star Jensen Ackles avait rejoint le casting de Rust. Le film met également en vedette Travis Fimmel, Brady Noon et Frances Fisher. Alec Baldwin a conçu l’histoire avec le réalisateur Joel Souza qui a également écrit le scénario.

« L’un des avantages de tourner un western est que vous pouvez monter à cheval pendant votre jour de congé », a posté Hutchins sur Instagram deux jours avant sa mort, y compris une vidéo d’elle à cheval avec plusieurs autres membres de la production. Une autre photo récente du casting montrait toute l’équipe ensemble, offrant un aperçu du film lui-même.

Rouiller suit « un infâme hors-la-loi occidental Harland Rust (Baldwin) qui a eu une prime sur la tête depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Lorsque son petit-fils de 13 ans, Lucas (Noon) est reconnu coupable d’un meurtre accidentel et condamné à la pendaison , Rust se rend au Kansas pour le faire sortir de prison. Ensemble, les deux fugitifs doivent distancer le légendaire US Marshal Wood Helm (Ackles) et le chasseur de primes Fenton ‘Preacher’ Lang (Fimmel) qui sont à leurs trousses. Des secrets profondément enfouis renaître de ses cendres et un lien familial inattendu commence à se former alors que le duo dépareillé tente de survivre à l’impitoyable frontière américaine. »

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Halyna Hutchins ainsi qu’à toutes les autres personnes touchées par la tragédie. Meilleurs vœux également à Joel Souza pour son rétablissement. D’autres réponses sur ce qui s’est passé devraient apparaître dans les semaines à venir alors que l’enquête policière se poursuit. Cette nouvelle nous vient de CNN.

Sujets : Rouille