Alec Baldwin a accidentellement assassiné le directeur de la photographie de Rust au milieu du tournage

La pire nouvelle choque le monde du divertissement. Dans les dernières heures, Police du Nouveau-Mexique a annoncé que l’acteur Alec Baldwin (63) assassiné accidentellement une femme pendant le tournage de son prochain film Rouiller. Il s’agissait d’un arme qui était censée être vierge mais qu’un mort a été inculpé et qu’une autre personne a été blessée dans la nuit de ce jeudi. La victime mortelle est Hutchins Halyna, tandis que le réalisateur du film Joël Souza il est également blessé.

Le terrible incident s’est produit dans le ensemble pendant le tournage de ce film indépendant en Bonanza Creek Ranch, au sud de Santa Fe. La police du comté a rapporté dans un communiqué : «Le bureau du shérif confirme que les deux individus abattus sur le tournage de Rust étaient Halyna Hutchins, 42 ans, directrice de la photographie, et Joel Souza, 48 ans, réalisateur du film. Ils ont été tirés lorsqu’un fusil à blanc a été tiré par Alec Baldwin, producteur et acteur« .

Comme rapporté par Deadline, l’acteur aurait manipulé l’arme lors d’une des répétitions et ne savait pas qu’il était chargé. Alors que l’homme était blessé à l’épaule, la femme a reçu un coup fatal au ventre. Ils sont rapidement transférés : Hutchinis est transporté par hélicoptère jusqu’au Hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque où il est finalement décédé. De son côté, Souza reste dans le Centre médical régional Christus St. Vincent à Santa Fe où vous recevez des soins urgents.

Alors que les autorités ils poursuivent l’enquête et demander des déclarations de témoins, toujours nou des accusations ont été déposées et aucune des personnes présentes sur le plateau n’a été arrêtée. « La production a été interrompue pour le moment. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est notre priorité absolue.« L’un des membres de l’équipe a informé KOB.

« Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour obtenir plus d’informations et soutenir une enquête complète à ce sujet. événement tragique. C’est une perte terrible, et nous pleurons le décès d’un membre de la famille de notre guilde», ont-ils assuré John Lindley et Rebecca Rhine de la Guilde internationale des cinéastes.

Alec Baldwin, également producteur du film, s’apprêtait à jouer le hors-la-loi rouille Harland, dont le petit-fils de 13 ans est reconnu coupable d’un meurtre accidentel et avec qui il doit fuir lorsqu’il est condamné à la pendaison. Sur le tournage au Nouveau-Mexique, ils interviewent toujours l’équipe de tournage afin de comprendre ce qui s’est réellement passé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂