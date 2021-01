Aléatoire: Zelda: Breath Of The Wild Fan restaure le sanctuaire inutilisé caché dans les fichiers du jeu

Nous sommes habitués à voir de nouveaux trucs et secrets découverts dans Zelda: Breath of the Wild de manière étonnamment régulière, mais voici quelque chose d’un peu différent.

Waikuteru, fan et modder de Zelda, a fouillé dans les fichiers du jeu, préparant une version visible et jouable d’un sanctuaire qui n’a pas été intégré au jeu final. Comme l’explique Waikuteru dans la vidéo ci-dessous, les 136 sanctuaires disponibles dans le jeu de base et son DLC sont répertoriés comme ‘Dungeon000’ à ‘Dungeon135’, mais il y a aussi un secret ‘Dungeon136’ à trouver.

Comme vous pouvez le voir lorsque le sanctuaire est chargé, il semble être une forme de modèle de base utilisé à des fins de développement et prend la forme d’un sanctuaire de bénédiction; Waikuteru spécule qu’il s’agissait probablement d’un modèle qui pourrait être utilisé pour construire de nouveaux sanctuaires dans le jeu.

Voir un modèle vide de sanctuaire facilement disponible dans les fichiers du jeu nous amène à réfléchir à la possibilité d’un constructeur de sanctuaire de style Super Mario Maker, similaire à l’éditeur de donjon de Zelda: Link’s Awakening. Imaginez si les joueurs pouvaient concevoir leurs propres sanctuaires et puzzles dans Zelda: Breath of the Wild 2!

Non, n’allons pas trop vite …