Aléatoire: Weetabix et Beans Nightmare ont fait une réalité dans les rêves

Oh non, c’est arrivé. Si tu n’as pas vu le post Twitter fait le tour hier, Weetabix a publié un tweet demandant pourquoi les gens ne jettent pas de haricots sur ses céréales pour petit-déjeuner. Et, eh bien, Internet n’a pas réagi trop gentiment à l’idée. Parfaitement seuls, Weetabix et les haricots ne font pas partie d’un plat ensemble. Cependant, cela n’a pas arrêté l’utilisateur de Twitter SaleHarolds de faire du cauchemar une réalité dans les rêves exclusifs de PlayStation 4!

Vous pouvez ajouter l’engin délibérément horrible à votre liste de lecture Dreams ici, mais le créateur est allé plus loin en incorporant des ingrédients encore plus douteux dans le plat. Outre le bol contenant du Weetabix, des haricots et des fraises (?), Il y en a un autre rempli de céréales pour le petit-déjeuner, de lait, d’un œuf au plat et de homard de toutes choses. Nous pensons que nous allons laisser passer les deux idées, mais vous faites vous.