Aléatoire: Wallace & Gromit, Shaun the Sheep Studio Aardman tourne la main vers Dreams sur PS4

Aardman Animations est le studio britannique qui nous a apporté de nombreux personnages et films classiques avec son style clay-mation. Wallace et Gromit, Shaun le mouton, et Poulailler ne sont que quelques plumes dans sa casquette collective, donc il sait ce qu’il fait quand il s’agit de créer des personnages loufoques.

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec PlayStation, alors? Eh bien, il s’avère qu’Aardman aime beaucoup Media Molecule’s Dreams, car il vient de sortir une création mettant en vedette un personnage original. Nous prendrons n’importe quelle excuse pour parler de notre amour pour Le mauvais pantalon, mais voir la maison d’animation se croiser avec Dreams est, euh, un rêve.

Quoi qu’il en soit, voici Burgerotti et Stage Hand:

Cette petite séquence interactive stupide voit le titulaire Burgerotti chanter avec In the Hall of the Mountain King. Pendant que l’opéra est en train de jouer, vous pouvez prendre le contrôle de la main de scène et affecter la scène de différentes manières, en faisant monter et descendre sa voix ou en ajoutant des effets d’écran. Tout cela est plutôt idiot, mais nous adorons ça – d’autant plus que les personnages ont ce qu’Aardman regarde vers eux.

Vous pouvez faire la queue pour jouer dans le jeu via le lien ci-dessus, ou simplement rechercher Burgerotti dans DreamSurfing. Allez-vous vérifier cela dans Dreams sur PS4? Recherchez Feathers McGraw dans la section commentaires ci-dessous.