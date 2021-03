Aléatoire: voici un graphique de chaque jeu PS4 publié physiquement par Sony

Bien qu’il puisse y avoir une console de nouvelle génération en ville, les fans de PlayStation se remémorent avec tendresse l’ère PS4 – et quelle génération c’était! Les utilisateurs de Reddit ont compilé un graphique gigantesque, qui montre chaque jeu publié physiquement par Sony sur la console de dernière génération – c’est une mine de richesses, nous sommes sûrs que vous serez d’accord.

Voici une image mise à jour de tous les jeux PS4 publiés par Sony à partir de PS4

Tous les jeux de cette liste n’étaient pas un classique instantané – The Inpatient, n’importe qui? – mais nous imaginons que ce ne serait pas trop difficile pour vous de choisir quatre ou cinq titres que vous avez aimés. Pour nous, God of War, Bloodborne, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima et Uncharted 4: A Thief’s End sautent vraiment aux yeux. Si la PS5 peut égaler cela, alors nous allons nous régaler au cours des cinq prochaines années.

La meilleure nouvelle est que le détenteur de la plate-forme n’est techniquement pas encore terminé: des suites comme Horizon Forbidden West devraient toujours sortir sur PS4 ainsi que sur PS5. Est-ce l’une des meilleures bibliothèques de consoles de tous les temps?