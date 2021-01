Aléatoire: une autre fausse fuite directe de Nintendo prend une fissure à deviner le titre de BOTW 2

Les gens ont eu une journée sur le terrain quand il s’agit de créer des fuites Breath of the Wild 2, avec des suppositions de titres allant de The Legend of Zelda: Breath of Evil à The Legend of Zelda: Echoes of the Past. Nous avons eu des rumeurs de dates de sortie qui sont allées et venues, maintes et maintes fois, et des dates pour Nintendo Directs qui ne se sont pas matérialisées. Nous sommes fatigués des fuites, mais nous ne nous lasserons jamais des gens qui tentent de créer des titres de jeux Zelda crédibles.

La dernière « fuite », de 4Chan, promet un direct du 3 février centré sur les jeux first-party, avec des nouvelles sur Wario jouable dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un nouveau jeu Donkey Kong, un nouveau jeu Kirby, un nouveau jeu WarioWare , une réédition HD de Metroid Prime Trilogy et Rayman dans Smash. Le jeu final « et nous avons encore une chose à vous montrer … » sera le très attendu Metroid Prime 4. Apparemment.

En ce qui concerne Zelda, cependant, le nouveau titre est apparemment « The Legend of Zelda: Shadows of the Lost », que nous aimons beaucoup moins que « Echoes of the Past ». Pourtant, c’est mieux que « Rosy Rupeeland de Tingle fraîchement cueilli », n’est-ce pas?

On peut deviner que Nintendo n’appellera probablement pas la suite tant attendue « Breath of the Wild 2 », bien que cela ne les ait certainement pas empêchés de nommer la suite de Splatoon « Splatoon 2 », et non « New Squid Revenge HD U » ou quelque chose. Les fuyards et les faux semblent aimer essayer de deviner ce que Nintendo aurait pu prévoir pour le titre de la nouvelle aventure de Link, mais nous ne saurons pas avec certitude si l’un d’entre eux l’a réussi jusqu’à ce que Nintendo nous le dise.

Avez-vous des suppositions pour le titre, ou êtes-vous d’accord avec « Breath of the Wild 2 »? Laissez vos pensées dans les commentaires.