Aléatoire: un fan dédié crée un livret d’instructions pour Fire Emblem: Three Houses

Nous l’avons déjà dit et nous le redirons: c’est un Zut dommage que les copies physiques des jeux viennent rarement avec des livrets d’instructions de nos jours. À moins que vous n’achetiez auprès d’éditeurs plus petits éditeurs tels que Limited Run Games ou Super Rare Games, les versions produites en série offrent rarement plus qu’un disque et une boîte maintenant.

Les jeux physiques ont toujours leurs avantages, mais les petits éléments qui vont avec nous manquent. Heureusement, cet esprit est maintenu en vie par plus que de simples éditeurs de niche. Les fans se sont réunis aussi et ils ont maintenant créé un Fire Emblem: Trois maisons une.

Un de ces fans est l’utilisateur de Twitter Nosy Tengu; vous vous souviendrez peut-être qu’ils avaient déjà créé un magnifique livret pour Splatoon 2 l’année dernière, à côté d’un tout aussi impressionnant LES BRAS une en 2019. Cette offre Fire Emblem se décline en trois variantes différentes basées sur les maisons Black Eagles, Blue Lions et Golden Deer. Tout comme dans le jeu, vous pouvez n’en choisir qu’un.

« Hé, toi. Écoutez. J’ai quelque chose à signaler. » J’ai fait un livret d’instructions pour Fire Emblem: Three Houses! Ce livret approuvé par le monastère Garreg Mach est disponible en trois variétés basées sur les différentes maisons. Jetez un œil à ce fil pour voir qui a travaillé dessus! # fe3h pic.twitter.com/acYIoULq8L – Nosy Tengu (@Nosey_Tengu) 21 janvier 2021

C’est un autre effort d’équipe, et cette fois-ci, 19 personnes ont travaillé sur ce projet de passion – elles ont été créditées individuellement sur Twitter ici.

Tout comme avant, nous adorons l’effort qui y est consacré, alors assurez-vous de le vérifier. Pour ce qui est de l’obtenir vous-même, Nosy Tengu a promis de fournir un mettre à jour à ce sujet bientôt.

Vous manquez des livrets d’instructions dans les jeux physiques? Êtes-vous assez fan de Three Houses pour en acheter une? Faites-nous savoir ci-dessous.