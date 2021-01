Aléatoire: un fan de Pokémon termine le défi de jouer à tous les jeux sans utiliser deux fois Pokémon

Les fans de Pokémon adorent se rendre les choses plus difficiles. Il y a le défi Nuzlocke, dans lequel vous ne pouvez attraper que le premier Pokémon que vous rencontrez dans chaque zone, et les Pokémon évanouis sont considérés comme «morts» et doivent être libérés. Il y a le Pokémon Twitch Plays original, qui continue d’apparaître avec plus de variantes, comme jouer à Pokémon Rouge et Bleu simultanément.

L’utilisateur de Reddit Volman99 n’est probablement pas la première personne à jouer à toute la série Pokémon sans répéter un seul Pokémon, mais il est certainement minutieux. Ses règles incluent la lecture de toutes les variantes, comme le rouge, le bleu, et Jaune; être capable d’avoir, mais pas utiliser des « esclaves HM » – un terme de fan pour un Pokémon utilisé pour apprendre tous les mouvements utiles de progression du jeu, mais généralement pas un membre de l’équipe finale – et se permettre de compter les Pokémon avec plusieurs branches évolutives comme deux entités distinctes.

«J’ai essayé de planifier à l’avance», dit Volman99 dans un commentaire, «pour éviter de me foutre en l’air … mais j’ai fait tellement de révisions constantes que c’était honnêtement un peu des deux [planning and winging it]. «

La partie la plus difficile du défi, dit-il, était l’épuisement professionnel, qui s’est installé à peu près au moment où il devait jouer dos à dos Sun, Moon, Ultra Sun et Ultra Moon. Il n’était pas non plus un grand fan de revenir dix fois à Kanto au cours du défi. Cependant, il a contacté Pokérus, le virus très rare augmentant l’XP, à trois reprises, et a trouvé un Pokémon brillant, sans compter ceux qui font partie de l’histoire du jeu. Au total, il a utilisé 388 Pokémon uniques pour relever le défi.

« Est-ce que je le referai? Probablement pas, mais j’aimerais continuer aussi longtemps que possible au fur et à mesure que de nouveaux jeux sortent. C’était une façon vraiment rafraîchissante de jouer à Pokemon et de voir comment la série a évolué au fil du temps et J’ai pu utiliser beaucoup de Pokémon que je ne toucherais probablement jamais autrement. Certaines des vedettes étaient Passimian, Minior, Cacturne, Skuntank, Beedrill et Dustox. (Ces deux derniers devaient respectivement jouer en solo avec Brock et Roxanne). «

Volman99 a pris des captures d’écran au fur et à mesure, les transformant en un album de ses succès et de ses équipes finales, que vous pouvez consulter ici.