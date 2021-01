Aléatoire: Twitter a maintenant vaincu Erika, leader du gymnase de type herbe, dans Pokémon Red

Mettre à jour: Et pour faire suite à tout cela, le leader du gymnase de type Grass de Celadon City vient d’être vaincu. Badge arc-en-ciel reçu!

Une autre semaine s’est écoulée, alors ce qui s’est passé dans l’expérience des médias sociaux sur Twitter joue Pokémon Rouge… dans l’avatar d’un programmeur talentueux? Eh bien, lisez la suite!

Après avoir vaincu Misty, leader du gymnase de type Eau de Cerulean City, Twitter est monté à bord du SSAnne à Vermilion City et a affronté son ancien rival Blue. Selon les rapports (via le Chaîne Discord pour cette expérience sur les réseaux sociaux), Le parti de Twitter n’était pas dans le meilleur état de combattre tout le monde à bord et n’a pas pris la peine de guérir avant le grand match. Heureusement, ce fut une bataille relativement facile avec Fearow, maintenant connu sous le nom de « TCHAD », à la fin, portant un coup super efficace à Ivysaur de Blue.

Peu de temps après l’acquisition de ce HM01 (Cut), et quelques jours à peine après la grande victoire contre Misty, Twitter a pu vaincre le leader du Gym de type électrique de Vermilion, le lieutenant Surge. Malgré toutes les probabilités, Twitter a pu résoudre le casse-tête du Gym dès la première tentative et a rapidement fait travailler les entraîneurs du rez-de-chaussée. Dans la bataille contre le Lt Surge, Twitter a aligné le Geodude de type Rock. Il a effacé tout le groupe de Surge et a vaincu son dernier monstre de poche, Raichu, en un seul coup. La récompense, bien sûr, était le Thunder Badge.

Le lieutenant Surge a été choqué par les performances exceptionnelles d’ABBPRI, la géodude de creusement. https://t.co/dl5r6g8cA0 pic.twitter.com/hrl7gcaV2b– Constantin Liétard (@screenshakes) 20 janvier 2021

Depuis lors, Twitter est passé par Diglett Cave, a acquis HM05 (Flash), a fait évoluer Geodude et Oddish, a fait son chemin à travers Rock Tunnel, et plus récemment obtenu HM02 (Fly) et a marqué un Evoli gratuit.

Le groupe actuel est composé d’un niveau 27 Fearow (TCHAD), niveau 27 Graveler (ABBPRI), niveau 30 Wartortle (AMAYBE), niveau 28 Alakazam, niveau 22 Gloom (malédiction) et un niveau 25 Evoli (DHY).

Donc, cela fait trois badges au moment de la rédaction – qui sait ce que Twitter aura réalisé dans le jeu d'ici la fin de la semaine prochaine.