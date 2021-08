Aléatoire: Shohei Ohtani, star de la MLB, marque une carte à collectionner Topps inspirée de Ghost of Tsushima

Ohtani a l’air génial en tant que fantôme de Tsushima

La sensation japonaise à double sens Shohei Ohtani est l’un des meilleurs joueurs de la MLB en ce moment, jouant à la fois le rôle de lanceur et de frappeur pour les Angels de Los Angeles. Et maintenant, il a une nouvelle carte à collectionner Topps, inspirée de Ghost of Tsushima. La carte de baseball unique en son genre, conçue par l’artiste Chuck Styles, réinvente l’ancien joueur des Hokkaidō Nippon-Ham Fighters sous le nom de Jin Sakai, comme on le voit sur la boîte d’art emblématique du jeu.

Des balles de baseball et des battes remplacent les bombes fumigènes et les épées du protagoniste, mais les champs qui coulent et les feuilles qui tombent restent intacts. Cette carte est disponible du 25 au 28 août, avec une version holographique également à gagner. Bien que le monde ouvert de Sucker Punch ne soit pas mentionné directement dans la description du produit, il est clairement inspiré du succès retentissant de la PlayStation 4 – et maintenant de la PS5.