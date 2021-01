Aléatoire: quelqu’un chez Nintendo continue d’écrire le mot "Embiggen" Dans les scripts

Le dictionnaire Merriam-Webster définit «embiggen» comme «rendre plus gros ou plus expansif». Inventé en 1996 par l’écrivain des Simpsons Dan Greaney et utilisé dans l’épisode de la saison 7, « Lisa The Iconoclast », le mot était ajouté plus tard au dictionnaire en 1998, ce qui en fait totalement légitime à utiliser dans un essai.

Donc, il va de soi que Nintendo utilise simplement un mot normal et ordinaire, sans aucune connaissance de sa provenance, n’est-ce pas? Eh bien, peut-être, mais nous aimons penser que quiconque écrit des scripts pour des événements et des bandes-annonces Nintendo est un massif Fan des Simpsons. En fait, nous aimerions les implorer, s’ils lisent ceci: veuillez ramener Les Simpsons: Hit & Run. Nous promettons que nous jouerons.

Nous n’allons pas prétendre que nous avons trouvé toutes les instances « d’embiggen » se glissant dans les bandes-annonces de Nintendo – aucun d’entre nous n’a vraiment envie de parcourir toutes les vidéos Nintendo – mais nous en avons trouvé deux, et c’est une preuve suffisante pour nous. La bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser Fury d’aujourd’hui incluait la citation « ils peuvent simplement augmenter vos chances » en se référant aux power-ups, et un stream Treehouse d’il y a un an avait un streamer disant « Embiggen lui réellement » tout en parlant de Super Mario Créateur 2.

Vous pensez probablement, « wow, je suppose que c’est une journée de nouvelles lente au QG de Nintendo Life », mais vous vous trompez. Nous venons vraiment comme les Simpsons. Et des choses embarrassantes.