Aléatoire: Présentation du kit Labo Fit Adventure Kart, A "Le corps entier" Exercice pour Switch

Le hacker matériel Mike Choi est de nouveau à la hauteur avec une autre invention folle. Cette fois, il s’agit d’un nouveau programme d’exercices pour le corps entier appelé Switch Kart Aventure Labo Fit. Il écrase ensemble Mario Kart 8 Deluxe, Aventure en forme d’anneau, Nintendo Labo, et un vélo d’exercice pour créer un entraînement de jeu vidéo exténuant mais très divertissant.

Ce kit vous permet de contrôler l’accélération de votre kart en pédalant, et de tourner et de tirer sur des objets, vous devrez faire pivoter et presser le Ring-Con. Voici un aperçu rapide, ainsi que la motivation de Mike derrière cette création:

Présentation du kit Labo Fit Adventure Kart: une expérience d’exercice complet du corps pour Mario Kart! Ce kit vous permet de contrôler votre kart en pédalant sur le Bike-Con et en pilotant et en utilisant des objets avec le Ring-Con. Il s’agit d’un produit concept entièrement fonctionnel que j’ai développé moi-même. pic.twitter.com/GdA2WCV8hx– Mike Choi (@mechachoi) 14 janvier 2021

« Comme beaucoup de gens, je trouve la recherche de motivation pour faire de l’exercice incroyablement difficile. C’est pourquoi cette année, j’ai décidé que la seule façon de me mettre en forme était de combiner l’exercice avec Mario Kart. J’ai donc conçu et construit tout un système accessoires et capteurs pour me permettre de contrôler Mario Kart tout en faisant de l’exercice! «

Le même kit peut également être utilisé avec d’autres jeux comme Super Smash Bros.Ultimate, mais bonne chance pour gagner un combat (voir 08:27).

Le reste de la vidéo ci-dessus est alloué à la construction de l’appareil. Mike est également allé jusqu’à créer son propre amiibo, même s’il ne fait rien. Au moins, ça a l’air bien!

Mike Choi est surtout connu au sein de la communauté Nintendo en tant que créateur du Flip Grip. Vous pouvez tout lire sur ce périphérique astucieux dans notre revue complète du matériel.