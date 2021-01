Aléatoire: Présentation de Fluffruit, le fruit savoureux trouvé dans la région lentille de Pokémon qui n’est absolument pas une pomme

Dans la prochaine version de Switch Nouveau Pokémon Snap, il semble qu’il y ait un fruit qui ressemble à une pomme (et pourrait même en avoir le goût) mais n’est pas en fait une pomme.

Nan – Selon un tweet du compte Twitter de Nintendo of America, ce fruit aux allures de pomme illustré ci-dessus et ci-dessous est en fait connu sous le nom de « fluffruit » et est situé dans la région de Lental. Comme indiqué, il peut être utilisé pour attirer l’attention des monstres de poche dans la nature, puis vous pouvez prendre de superbes clichés pendant qu’ils le mangent.

Nintendo, je pense que vous devez apprendre ce qu’est une pomme– Le roi de la poubelle (@The_KingOfTrash) 25 janvier 2021

Comme le tweet ci-dessus, il y a beaucoup d’autres réponses mentionnant comment c’est clairement une pomme. D’autres l’ont appelé pour ne même pas être duveteux et certains ont mentionné à quel point c’était étrange lorsque la région de Galar n’avait aucun problème à identifier les pommes. Une réponse a spéculé comment cela pourrait être pour éviter toute confusion avec le Pokémon Applin de type Dragon.

Pour autant que nous sachions, les pommes peuvent encore exister dans cette région – même si le fluffruit a exactement la même apparence. Dans la version originale Pokémon Snap sur la Nintendo 64, vous pouvez utiliser de la «nourriture en forme de pomme» pour attirer les Pokémon. Qu’est-ce que tu penses? Est-ce vraiment une pomme déguisée? Partagez vos pensées ci-dessous.