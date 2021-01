Aléatoire: Non, ‘God-Slayer Bowser’ n’est pas le nom officiel du nouveau formulaire de Bowser

Regardez, nous avons compris, La dernière apparition de Bowser dans Super Mario 3D World + Bowser Fury est presque aussi cool que la nouvelle tenue de lederhosen de Luigi, mais nous sommes ici pour rétablir les faits sur certaines informations erronées qui inondent les médias sociaux.

Le jour où Nintendo a lancé sa récente bande-annonce Bowser’s Fury, montrant un Bowser géant et vraiment effrayant qui semblait déterminé à brûler Mario et son propre fils dans un croustillant, des marmonnements entourant le nom de cette nouvelle forme Bowser ont commencé à circuler. Il est difficile de déterminer où tout a commencé, mais une chose en a conduit une autre, et des comptes Twitter populaires ont soudainement commencé à partager le « fait » qu’au Japon, ce nouveau Bowser s’appelait officiellement « God Slayer Bowser ».

Nintendo of America – « Mega Fury Bowser »

Nintendo Japon – « God Slayer Bowser » NoA avec le grand L encore … pic.twitter.com/frnQU12J4A – Nintendeal (@Nintendeal) 12 janvier 2021

SON NOM OFFICIEL AU JAPON EST «GOD SLAYER BOWSER» AINT NO WAAAY LMAAAOOO, SON SI FOU pic.twitter.com/yHbQycMd20 – ⭐️ GamesCage – Hype Guy ⭐️ (@OnTheDownLoTho) 12 janvier 2021

En fait, bien que beaucoup supposent que ces tweets soient vrais, le nom n’a jamais été mentionné par Nintendo au meilleur de nos connaissances et semble être une erreur de traduction ou un canular complet. Il Est-ce que cela semble assez génial, nous l’admettons, mais nous trouvons très peu probable que Nintendo adopte jamais une telle phrase pour l’un de ses personnages.

Pour mémoire, dans toutes les communications que nous avons reçues de Nintendo, le nouveau formulaire Bowser est simplement appelé « Fury Bowser », et cela semble également être correct pour la version japonaise.

Suite à cela, il a été confirmé dans les nouvelles mises à jour des sites Web Super Mario 3D World anglais et japonais de Nintendo que la nouvelle forme de Bowser s’appelle «Fury Bowser» dans les deux langues et que la nouvelle forme de Cat Mario s’appelle «Giga Cat Mario « dans les deux langues. https://t.co/dNij30t4Pj– Jeu source (@AllSourceGaming) 14 janvier 2021

Quoi qu’il en soit, Fury Bowser a toujours l’air plutôt enfumé. À plus d’un titre.