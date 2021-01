Aléatoire: Masahiro Sakurai appelle Cyberpunk 2077 A "Jeu de rêve"

© CD Projekt

Comme vous le savez probablement déjà, Masahiro Sakurai a une chronique régulière dans Famitsu où il parle de tout et de tout ce qui concerne les jeux. Dans le dernier, le Super Smash Bros.Ultimate Le réalisateur a pris le temps de réfléchir sur le nouveau jeu de CD Projekt Red Cyberpunk 2077.

Vous voyez, il a commencé à le jouer sur PC et « a rencontré des bugs à plusieurs reprises » et depuis lors, il l’a éliminé sur sa PlayStation 4 Pro, sans aucun problème. Alors qu’est-ce qu’il en pense? Selon une traduction de Ryokutya2089 (via Siliconera), c’est un « jeu de rêve » – ​​et si ambitieux même qu’il ne peut pas imaginer à quel point la planification et la production y sont allées.

« Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Je me demande combien de planification et de production étaient nécessaires. »

Bien que CD Projekt Red ait été critiqué depuis sa sortie pour tous les bugs apparents dans le titre, Sakurai pense toujours que c’est tout un exploit d’avoir simplement une version multi-plateforme AAA.

«Avoir une sortie multi-plateforme pour un titre AAA est à un niveau où il me suffit de dire que c’est merveilleux.»

Il est également « profondément ému » que la société soit allée jusqu’à traiter « sincèrement » les remboursements.

«Le traitement des remboursements est quelque chose qui me rend profondément ému. Ce genre de sincérité n’a jamais été entendu auparavant.

«Je soutiens ce jeu du fond du cœur pour avoir traité avec sincérité [the refunds]. »

Alors, voilà – au cas où vous vous poseriez la question, Sakurai a joué à la sortie de jeu la plus attendue de 2020.

Il n’est pas non plus le seul développeur japonais à profiter de cette version. À la fin de l’année dernière, le patron de Level-5 a également mentionné à quel point il l’aimait – en parlant de la façon dont il avait passé 60 heures avec le jeu et n’avait rencontré aucun bogue sérieux.

Si tout cela vous a amené à vous interroger sur les chances que CP2077 arrive sur le Switch, CD Projekt Red a précédemment déclaré qu’il « pourrait être trop lourd » pour l’appareil, mais ne l’exclurait pas complètement après la sortie de The WItcher 3: Wild Hunt – Édition complète.

Souhaitez-vous un jour voir Cyberpunk 2077 sur une console Nintendo? Êtes-vous surpris d’apprendre que Sakurai y joue? Dites-nous ci-dessous.