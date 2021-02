Aléatoire: les derniers fans de nous placent Pedro Pascal dans les scènes du jeu

L’adaptation de HBO de The Last of Us devrait suivre de très près les événements du titre original de la PlayStation 3, ce qui signifie qu’il est possible que le géant de la télévision recrée des scènes beat pour beat. Pour cette raison, et après la confirmation que Pedro Pascal jouera le rôle de Joel alors que Bella Ramsey est Ellie, les fans ont déjà pris sur eux de placer leurs ressemblances dans des scènes du jeu. De toute évidence, quelques-uns d’entre eux sont ironiques, mais c’est amusant de voir à quoi The Last of Us pourrait ressembler une fois la production terminée et que nous avons tous obtenu un abonnement à HBO Max.

Tout d’abord, l’utilisateur de Reddit, ramykabalan, a cartographié le visage de Pascal dans la scène où Joel éloigne Ellie de la base de Firefly après l’avoir sauvée. Ce n’est pas entièrement le visage de l’acteur puisqu’une application a été utilisée pour créer l’effet, mais vous voyez l’idée.

Si vous ne pouvez pas voir Pedro Pascal comme Joel, c’est pour vous. de thelastofus

Photoshop s’est avéré utile ailleurs car les fans prennent des œuvres d’art clés et giflent les visages de Pascal et Ramsey par-dessus. Un tel exemple est un effort impressionnant de l’utilisateur DeCurt1998, qui a adapté une œuvre d’art Naughty Dog.

© DeCurt1998 © Chien méchant

Enfin, notre effort préféré vient de Boss Logic lui-même, qui s’est inspiré de The Mandalorian et a placé le célèbre casque sur Joel et a transformé Ellie en Grogu!

Le dernier d’entre nous pic.twitter.com/onbrYV0O1c– BossLogic (@Bosslogic) 11 février 2021

Lequel est ton préféré? Créez vos propres photoshops dans les commentaires ci-dessous.