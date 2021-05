Aléatoire: les codes de triche de développement découverts dans Returnal vous permettent de générer des armes et de relancer des biomes

Voici une histoire assez fascinante pour vous. Returnal, l’excellent jeu de tir d’arcade aux allures de voyous de Housemarque, résonne généralement bien parmi les joueurs, mais certains ont du mal avec la difficulté et sa structure perma-death. Si vous êtes dans ce camp et que vous souhaitez qu’il y ait un moyen de vous faciliter un peu les choses, vous avez peut-être de la chance – si vous êtes rapide.

L’utilisateur YouTube TheRandomiser a fait une découverte très intéressante à propos de l’exclusivité PlayStation 5. Si vous branchez un clavier USB sur votre console, vous pourrez accéder à quelques commandes de triche du développeur. Vraisemblablement laissés par accident dans la version commerciale du jeu, ceux-ci vous donneront une longueur d’avance importante.

Nous ne détaillerons pas toutes les commandes des boutons ici, mais elles sont répertoriées dans la description de la vidéo. Alors, que pouvez-vous faire avec ces derniers? L’une de ces astuces vous permet de créer n’importe quelle arme à votre niveau de maîtrise actuel. En d’autres termes, en utilisant cet exploit, vous pouvez commencer votre course avec un pistolet plus préférable, plutôt que le pistolet par défaut. Vous pouvez également voyager instantanément jusqu’au début du troisième biome avec tout ce que vous avez équipé, et vous pouvez également vous remettre sur le site du crash dans le biome un – encore une fois, en gardant tout ce que vous aviez sur vous avant la triche. En utilisant ceux-ci, vous pouvez sérieusement vous alimenter à un degré risible. C’est ridicule, comme le montre la vidéo susmentionnée.

Maintenant, il y a quelques choses à noter ici. Premièrement, cela va probablement être corrigé très bientôt (un correctif arrive plus tard dans la journée, en fait). Deuxièmement, ces astuces n’affectent pas les trophées. De plus, il n’y a pas de triche qui vous rendra invincible, ou vous donnera une intégrité maximale, ou quelque chose comme ça. Avec ces actifs, vous devrez toujours jouer au jeu plus ou moins comme prévu. Pourtant, il est assez fou que ces raccourcis de développeur – probablement utilisés à des fins de test – aient été laissés par inadvertance dans le code.

Si vous voulez vraiment les utiliser, il est conseillé de désactiver les mises à jour automatiques du jeu (ou de mettre votre PS5 hors ligne) afin qu’elles ne soient pas corrigées.