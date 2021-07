Aléatoire: les boîtes de jeu PS2 étaient presque extrêmement étranges

Les jeux PlayStation sont toujours venus dans des boîtes assez ordinaires. La PS1 avait ses boîtiers de type CD, la PS2 a gardé les choses standard avec un boîtier DVD, la PS3 a un peu rétréci les choses pour correspondre aux versions Blu-Ray standard, et c’est à peu près la même chose depuis. Mis à part ses machines de poche, les consoles de Sony sont restées fidèles à des boîtiers de jeu assez réguliers – mais avec PS2, le support de la plate-forme est presque allé dans une direction très différente.

Un nouvel article a mis en lumière le designer Hock Wah Yeo et ses créations d’emballages extravagantes. Vers la fin de la fonctionnalité se trouve un segment sur un concept jamais vu auparavant pour les boîtes de jeu PS2, et c’est fou. Apparemment, Sony l’a approché à la fin des années 90 pour concevoir un tout nouveau boîtier pour sa future console, et fidèle à son style, il a proposé ceci :

Très peu pratique mais brillamment étrange, c’était presque à quoi ressembleraient les boîtes de jeu PS2. La pochette est assez petite par rapport à la taille du disque, et elle est articulée en bas, de sorte que vous verriez la pochette de côté lorsque vous l’ouvrez. Le prototype a l’air cool, mais cela aurait été un cauchemar absolu à ranger soigneusement à la maison ou dans un magasin, il n’est donc pas vraiment surprenant que Sony Japon soit intervenu et a annulé le projet. En fin de compte, bien sûr, nous avons eu des boîtiers de DVD standard, mais nous aurions pu avoir ces boîtiers aux formes obscures à affronter au début des années 2000.

C’est une petite histoire fascinante, mais nous pensons que Sony a finalement pris la bonne décision. Que pensez-vous du design inhabituel de la boîte de jeu PS2 de Hock Wah Yeo? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.