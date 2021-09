Aléatoire: les avatars Twitter du patron des studios PlayStation Hermen Hulst ne sont que les meilleurs

Ce n’est un secret pour personne que les meilleurs chiens de PlayStation ne sont pas particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Si vous suivez les goûts de Hermen Hulst, Marc Cerny, et Shuhei Yoshida, vous ne verrez pas beaucoup de messages de leur part, en général. Jim Ryan, PDG de l’entreprise, ne semble pas du tout avoir de compte Twitter, enregistrer pour ce profil de parodie. Cependant, il y a une très bonne raison de suivre au moins l’un de ces gars – Hulst, à la tête de PlayStation Studios, a d’excellents avatars Twitter.

À la même époque l’année dernière, il avait une jolie photo en chiffres, d’aspect professionnel, le genre d’image que vous verriez s’il faisait une interview avec Business Insider ou quelque chose du genre. Cependant, à un moment donné en 2021 après le lancement de la PS5, la photo de profil de Hulst est devenue une représentation de bande dessinée de l’exécutif. Assez anodin, mais certainement un grand changement par rapport à sa photo bien éclairée et au visage stoïque d’avant.

Cependant, ce qui est si bien, c’est que cette image change de temps en temps pour refléter un jeu PS5 différent, et c’est du génie. Voici quelques exemples – nous sommes presque certains qu’il y en a d’autres :

C’est le fait que le visage reste fondamentalement le même avec la même expression, mais il est suffisamment modifié pour que vous reconnaissiez à quelle série ou à quel jeu il est fait référence. De gauche à droite sur la programmation ci-dessus, nous avons Ghost of Tsushima Hermen, Ratchet Herman, Horizon Hermen et, plus récemment, Death Stranding Hermen. Travail juste époustouflant.

Nous sommes sûrs que nous en avons manqué quelques-uns, mais vous voyez l’idée. Le meilleur, c’est que nous avons plus de ces choses loufoques à espérer. Kratos Hermen est sûrement en route, et on pourrait même imaginer un Gran Turismo 7 Hermen où ce ne sont que ses yeux qui traversent la visière d’un casque de course. Les possibilités sont infinies et nous sommes impatients.

Quelle photo d’Hermen Hulst sur Twitter est votre préférée ? Votez dans notre sondage et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.