Aléatoire : le parfum Guilty Gear Strive donne un tout nouveau sens à l’odeur du jeu

Oui, Guilty Gear Strive a sa propre gamme de produits de parfumerie. Le détaillant japonais Fairytail Parfum a annoncé deux parfums basés sur les personnages principaux Sol Badguy et Ky Kiske, chacun se vendant pour l’équivalent en yens d’environ 30 €. Malheureusement, les produits ne sont pas expédiés à l’étranger, donc si vous ne vivez pas ou ne prévoyez pas de visiter le Japon, vous n’avez pas de chance.

Alors, qu’est-ce que ces choses sentent réellement? Eh bien, si vous connaissez déjà Sol et Ky, vous pouvez probablement deviner. Le flacon de Sol dégage un parfum de « masculinité robuste », complété par une légère teinte fumée, inspirée par ses pouvoirs ardents. Ça sonne juste, vraiment.

Le musc de Ky, quant à lui, est une question d’élégance, avec des parfums floraux et des ingrédients comme le jasmin, la rose et la vanille. Nous nous demandons si cette dernière note est un clin d’œil au fait que Ky est l’option de jeu de combat 2D la plus traditionnelle de la liste des personnages de Guilty Gear Strive, mais probablement pas.

Voilà, alors. Parfum Guilty Gear. Faites-nous savoir si vous vous baigneriez dans ces parfums avant la bataille dans la section commentaires ci-dessous.