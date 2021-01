Aléatoire: l’artiste Erio ré-imagine les dieux d’Hadès en tant que leaders du gymnase Pokémon

Dieux, mais aimons-nous un mashup. Nous avons rendu compte de ces incroyables personnages d’Animal Crossing x Hadès plus tôt ce mois-ci, et maintenant nous obtenons également Pokémon x Hadès. Nous sommes vraiment gâtés.

Artiste Erio a publié leurs dessins de ce à quoi ils imaginent que les dieux olympiens (du moins, leur interprétation dans Hadès) ressembleraient, ainsi que le Pokémon qu’ils posséderaient, leur type préféré et leurs badges – basés sur leurs symboles dans Hadès.

Athéna, avec Aegislash et Metagross, est le leader du gymnase du Badge Divin, favorisant les types d’acier. Ares, le dieu de la guerre, est évidemment Type de combat, bien que son utilisation d’Emboar implique qu’il pourrait aussi avoir un petit feu là-dedans.

Poséidon est de type eau (duh) et fonctionne avec les Gyarados et le type Eau / Combat, Keldeo. Aphrodite, qui porte un bikini dans sa réinvention, est de type fée, avec Sylveon et Hatterene.

Enfin, il y a la déesse de la chasse, Artémis, qui privilégie le type Dragon, flanqué de Flygon et Mega Sceptile, ainsi que le dieu suave du vin et de la fête, Dionysos, qui utilise des types Poison (son personnage dans Hadès fournit un effet de type poison appelé gueule de bois) et a Victreebel et Low-Key Form Toxtricity.

Il semble que Erio prévoit de poursuivre la série jusqu’aux Elite Four et au Champion, nous sommes donc ravis de voir qui d’autre fera la coupe!

Quel Pokémon pensez-vous que les dieux auraient dans leur groupe? Et quel type pensez-vous que Zagreus choisirait? Mettez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.