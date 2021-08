Aléatoire: la célèbre intro de Skyrim a déjà été ravagée par une abeille pendant le développement

CANNA Stimulateur Racine Rhizotonic 5 litres solution minérale - Canna

Rhizotonic est un puissant stimulateur racinaire 100% végétal pour les plantes à forte croissance dont les premières racines sont déjà visibles. Il stimule le développement de la racine, augmente la résistance aux maladies et améliore les qualités internes et externes de la plante. Rhizotonic s'utilise pendant la première semaine Il est également idéal pour les boutures, les plantes qui doivent être rempotées et les plantes malades ou affaibli suite à un état de choc. Riche en vitamines et en oligoéléments, ils veillent entre autres à ce que les boutures prennent vite et à ce que les plantes qui viennent d'être transplantées s'enracinent rapidement dans le nouveau substrat. La résistance générale de la plante est augmenté Rhizotonic peut également être vaporisé sur les feuilles pour obtenir des résultats plus rapidement Cela est conseillé si les jeunes pousse n'ont pas formé suffisamment de racines. Mode d'emploi : Bien agiter le flacon avant utilisation Dosage : 2,5 ml/litre Utiliser