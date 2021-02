Aléatoire: Diogo Jota, footballeur du Liverpool FC, est actuellement le joueur numéro 1 de la FIFA sur PlayStation

Croyez-le ou non, le milieu offensif / avant-centre du Liverpool FC Diogo Jota est actuellement le joueur le mieux classé de FIFA 21 Ultimate Team Champions sur les plateformes PlayStation. Le Portugais de 24 ans a pris d’assaut le championnat du week-end, s’enfuyant avec un record de 30 victoires et zéro défaite.

Il n’est pas rare que les footballeurs professionnels aient un faible pour la FIFA. Au fil des ans, de nombreux joueurs ont avoué leur amour pour le jeu virtuel, et beaucoup trouvent que c’est un excellent moyen de se détendre – et potentiellement embarrasser leurs coéquipiers.

Mais Jota est clairement très, très bon pour jouer à la FIFA (et il n’est certainement pas mauvais non plus dans le football réel – il frappait de nombreux buts importants pour Liverpool avant d’être blessé en décembre). En avril de l’année dernière, Jota a remporté le FIFA 20 ePremier League Invitational – un tournoi pour les footballeurs professionnels. Et curieusement, il a battu son coéquipier de Liverpool Trent Alexander-Arnold en finale (bien que Jota n’ait pas réellement signé pour Liverpool à l’époque et fasse toujours partie de Wolverhampton Wanderers).

Alors voilà, Jota est clairement en dehors du terrain. J’espère qu’il est de retour sur le réel pas le plus tôt possible.