Aléatoire: Demon’s Souls est le dernier trophée de Mark Cerny

Mark Cerny, l’architecte système principal de la PlayStation 4 et de la PS5, se consacre assez dur aux jeux. Quand il joue quelque chose, il l’emmène généralement jusqu’au Trophée Platine. Il a un palmarès très impressionnant, ayant complété les listes de trophées pour certains titres très difficiles. Des plaques pour The Witness, The Talos Principle, God of War, Invisible, Inc., etc. ornent son armoire numérique.

Il y a peu de temps, Cerny a montré ses prouesses de jeu, partageant qu’il avait remporté tous les trophées pour le run n ‘gunner notoirement difficile, Cuphead. Hier, il s’est vanté de son tout dernier bijou: Demon’s Souls.

Plus facile que Cuphead … … même si je ne suis pas sûr que cela en dise beaucoup Et félicitations à @bluepointgames pour la superbe mise à jour visuelle! pic.twitter.com/4rF9ftiSlI – Mark Cerny (@cerny) 1 mars 2021

Nous serions d’accord avec lui – le magnifique RPG d’action PS5 est plus facile que Cuphead à certains égards. Pourtant, obtenir tous les trophées du jeu demande du dévouement; vous avez besoin de plusieurs étapes de jeu, et encore plus compliqué, vous devez comprendre le système de tendance du jeu. Félicitations à Cerny pour avoir conquis l’excellent renouveau de Bluepoint.

Incidemment, entre Cuphead et Demon’s Souls, il a également complété une poignée d’autres listes de trophées. Bien que certainement plus faciles, les platines comme Astro’s Playroom, The Pathless et Bugsnax sont également sous la ceinture de Cerny. Fair play, monsieur.