Aléatoire: Cette course de guêpes en croisement d’animaux vous rendra si nerveux

Imaginez la scène: Blathers traîne juste au Musée, pensant à quel point il aime les os, et soudain il entend un bourdonnement intense, de plus en plus fort. Blathers n’aime pas les bugs dans le meilleur des cas, alors il espère que ce n’est que son imagination, ou peut-être un câblage défectueux. Quelques secondes plus tard, le villageois – à la fois aubaine de sa vie et fléau de son existence – s’écrase à travers la porte, haletant et transpirant, suivi de peu de temps par une bande de guêpes en colère qui rebondissent sans danger sur la porte invisible à l’entrée du musée.

Nous ne voyons pas le point de vue de Blathers dans cette vidéo, mais nous souhaitons l’avoir fait. Le pauvre hibou très vanté serait probablement en train d’assister à cette évasion de guêpe de trente secondes, qui ressemble plus à une vidéo de dix minutes quand on connaît la terreur des guêpes qui approchent. Se rendre au musée est une astuce de pro: vous êtes beaucoup moins susceptible de heurter accidentellement la porte avec l’outil que vous avez en main s’il y a Aucune porte. Prends ça, guêpes!

Ce n’est pas comme si les guêpes le sont cette mauvais – tout ce qu’ils font dans Animal Crossing: New Horizons, c’est vous meurtrir un peu le visage et amener tous les villageois à s’inquiéter pour votre santé. Si vous vous souciez vraiment des regards, ils vous coûteront également quelques centaines de cloches sous forme de médicaments. Mais d’une manière ou d’une autre, Nintendo a réussi à faire l’un des méchants les plus angoissants et les plus déchirants de 2020.

Écartez-vous, Sephiroth: ce sont les guêpes dont nous avons vraiment peur.