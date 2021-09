Aléatoire: ces fausses fuites de PlayStation Showcase sont hilarantes

C’est la veille de la plus grande vitrine de jeux de Sony de l’année, donc naturellement, Internet regorge de fausses fuites. Peu importe qu’il s’agisse d’un aperçu complet de l’ensemble Vitrine PlayStation ou un concept art fait par des fans pour un tout nouvel appareil portable, il y a beaucoup d’utilisateurs en ligne avec des oncles chez Sony qui prétendent avoir le scoop. Bien sûr, ils ont tous complètement tort, mais c’est assez amusant de voir où l’imagination des gens les mène pour essayer de convaincre Internet que ce qu’ils disent est réel.

Pour commencer, nous avons le classique fausse fuite qui comprend un aperçu complet de l’événement complet avec les horodatages. Donc, selon cette fuite, le producteur de jeux Bloodborne Teruyuki Toriyama sera le premier aux côtés de Jim Ryan avec une « bande-annonce en première mondiale », vraisemblablement d’un nouveau jeu. C’est le même Toriyama qui a quitté Sony Japan Studio l’année dernière pour créer de nouvelles adresses IP et qui a d’ailleurs rejoint un développeur VR. Il poursuit ensuite en déclarant que le tristement célèbre créateur d’Abandoned, Hasan Kahraman, sera là avec une autre « première mondiale ». Il y aura également une bande-annonce de God of War Ragnarok, le rachat de Bluepoint Games, et Jim Ryan signera la vitrine avec un discours commentant la disponibilité de la PS5 en 2022.

Ouais, d’accord, mon pote.

Ensuite, nous avons une fausse fuite classique de 4chan, qui préface: « Vous pouvez me croire ou non, je m’en fiche vraiment. » C’est probablement le plus drôle, donc nous ne le croirons certainement pas. Ce qui le rend si humoristique, c’est que la fuite indique que Naughty Dog annoncera une extension autonome de The Last of Us: Part II intitulée The Last of Us: Brotherly Love qui se concentre sur Tommy pendant les événements du deuxième jeu. Il y aura également un nouveau jeu de Media Molecule appelé Alive et Sony Bend dévoilera sa nouvelle IP en monde ouvert.

Nous savons déjà que cette fuite est fausse car elle indique que Call of Duty: Vanguard sera accompagné d’une bande-annonce multijoueur, qui a en fait été publiée hier. Cependant, nous voulons juste évoquer le titre The Last of Us: Brother Love encore une fois pour un bon rire. Le dernier d’entre nous : l’amour fraternel. Hilarant.

Ensuite, il y a une nouvelle PSP, car bien sûr quelqu’un a produit de faux rendus d’un autre appareil portable Sony. Les images semblent assez élégantes pour être justes, mais Sony ne va tout simplement pas faire une autre PSP. Allez, on peut faire mieux que ça. La fuite présente des images de l’écran d’accueil de la PS5, insinuant que vous pourriez éventuellement exécuter des jeux PS5 sur l’ordinateur de poche. Cela n’arrivera pas non plus.

Est-ce la nouvelle PSP de Sony ? ?? pic.twitter.com/kZh51UCmXM– Le technicien (@TheTechChap) 7 septembre 2021

Cette dernière fuite est en fait la dernière, s’étant rompue il y a quelques heures à peine. Apparemment, le développeur de Days Gone, Sony Bend, crée un jeu Men in Black, selon une fausse liste de vente au détail d’EB Games. Cela ignore le fait que le studio a déjà confirmé son travail sur une nouvelle adresse IP. Mais, vous savez, nous l’avons trouvé assez drôle et avons pensé l’inclure. Voici une image de ce à quoi ressemblait la liste maintenant supprimée :

Nous ne sommes plus qu’à un jour de la véritable vitrine PlayStation maintenant, il ne reste donc plus longtemps avant de découvrir ce que Sony a réellement en magasin. Pour l’instant, on peut se marrer de toutes ces fausses fuites. Lequel est votre préféré ? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.