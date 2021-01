Aléatoire: ce speedrun zoomé de Snake Rattle ‘N’ Roll montre des secrets sympas dans les coulisses

Nous avons tous joué au jeu de plateforme classique NES Snake Rattle ‘N’ Roll, n’est-ce pas? Bien sûr que nous avons. Mais, au cas où, voici quelques informations générales.

En tant que l’un des premiers jeux développés par les superstars de Nintendo (et les fabricants de Banjo-Kazooie), Rare, Snake Rattle ‘N’ Roll consiste à amener deux serpents – nommés Rattle and Roll – à manger suffisamment de « Nibbley Pibbleys » pour sortir d’un niveau. Écoutez, les années 90 ont été une période étrange et sans loi.

Bien que cette vidéo d’un speedrun assisté par un outil ait sept ans, c’est juste aujourd’hui que le responsable de la communauté SEGA, David Hinds, a tweeté à ce sujet:

JUSQU’À ce que les différents niveaux de Snake Rattle ‘n’ Roll (NES) se combinent pour former une montagne géante 🤯 Crédit: https://t.co/SYdxg59gje pic.twitter.com/TJnh1Di1Ei – David Hinds (@dawgtanian) 14 janvier 2021

Dans la vidéo, qui est complètement agrandie, vous pouvez regarder l’écran rebondir autour de l’endroit pour amener les serpents au niveau suivant. L’écran de score cache bien ce fait, et le jeu ne se charge pas tant que l’écran n’est pas en place. Trucs de la vieille école!

Mais regardez encore plus près la carte et vous verrez un autre secret: les mots «Nintendo Game Boy» écrits sur l’un des niveaux. Ce genre de détail est difficile à voir lorsque vous jouez au jeu, car vous ne pouvez voir qu’une petite zone à la fois, mais grâce à la technologie moderne, nous pouvons enfin apprécier les efforts des développeurs. Désolé, cela a pris si longtemps, Rare!

Avez-vous de bons souvenirs de Snake Rattle ‘N’ Roll? Rappelez-vous avec nous dans les commentaires.