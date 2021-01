Aléatoire: ce bot transforme les arguments de Reddit en Phoenix Wright et Edgeworth se criant l’un contre l’autre

Si vous avez toujours voulu voir Ace Attorney, Phoenix Wright, dire des choses comme « un fromage grillé n’est PAS la même chose qu’une fonte, et je vous rapporterai au FBI si vous continuez cette calomnie », alors vous allez probablement adorer ce bot, par Micah Price, ingénieur logiciel de 24 ans. Il prend des arguments de Reddit, qui sont souvent aussi juvéniles et belliqueux que possible, et les met dans la bouche de Wright et Edgeworth, lors d’un procès.

Pour utiliser le bot, tout ce que vous avez à faire est d’ajouter « ! Objectionbot » en tant que commentaire sur le fil que vous souhaitez transformer en débat Ace Attorney, puis le bot analysera le fil, le transformera en vidéo YouTube, et fournissez le lien dans une réponse. Si un commentaire particulier a beaucoup de votes négatifs, ou si le bot le perçoit comme négatif, le graphique « Objection » apparaîtra.

Le projet a pris environ trois jours à Price pour être assemblé en Python, et il utilise de nombreuses bibliothèques d’apprentissage automatique pour comprendre à quoi ressemble la négativité. Le code est open source, donc si quelqu’un a envie de le bricoler, vous pouvez y accéder sur GitHub. Il en coûte à Price 10 € par mois pour héberger et faire fonctionner le bot, alors il a dit à Mashable dans une interview qu’il pourrait « finir par l’abandonner » après un certain temps.

Pouvez-vous penser à des fils de discussion Reddit infâmes qui feraient un excellent argument de Phoenix Wright? Faites le nous savoir dans les commentaires.