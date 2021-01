Aléatoire: Brie Larson ne veut pas être le villageois clown d’Animal Crossing

Pietro est un type qui divise. Sa maison à New Leaf ressemblait à un carnaval de meurtre, et sa description sur Animal Crossing: Pocket Camp dit que la plupart des gens sont « effrayés par toute son affaire ». Pourtant, il a toujours ses fans, et ils l’aiment beaucoup, même si le reste du monde ne l’aime pas.

Brie Larson ne fait pas partie de ces fans. Dans une vidéo récente sur sa chaîne YouTube, Mme Larson a répondu à de nombreux quiz en ligne pour en savoir plus sur elle-même. Apparemment, apprendre sur elle-même était une erreur, car ce quiz Buzzfeed lui disait que son personnage d’Animal Crossing n’était autre que le mouton-clown aimé et détesté.

« Je ne savais tout simplement pas que ma vraie forme ressemblait à ça. »

Dans un autre quiz, sur des anecdotes générales sur Nintendo, elle en a obtenu cinq sur cinq, y compris des questions sur Tomodachi Life et Ocarina of Time. Des trucs impressionnants. Nous vous invitons à sortir, Brie, mais nous ne traînons pas avec Pietros. Appelez-nous quand vous êtes un Goldie.