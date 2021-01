Aléatoire: Breath Of The Wild Les joueurs essaient de Speedrun Bread

Cela fait presque trois ans depuis la sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et nous ne pouvons pas dire si les gens sont ennuyé avec ou vraiment dedans, parce que maintenant ils essaient d’accélérer la possibilité de faire du pain dans le jeu, connu sous le nom de « Bread% ».

La recette du pain consiste à trouver du blé Tabantha, un ingrédient trouvé en coupant de l’herbe dans la région de la frontière de Tabantha, et du sel gemme, obtenu en frappant les gisements de minerai. Le meilleur score actuel, détenu par Xeryph, arrive à 19: 44: 700, dont une grande partie est des cinématiques non désactivables. Xeryph a aussi des speedruns BOTW de « All Dog Treasures », « Fall Off A Cliff » et « Rake In Lake », qui … eh bien, vous pouvez lire le titre, donc vous avez toutes les informations dont vous avez besoin.

Le speedrun implique les tactiques normales de speedrunning: Link s’échappe de la chambre de départ en se heurtant à un mur, en grimpant dans le vide, en apparaissant au sommet de la montagne dans le Grand Plateau et en courant – presque nu – vers le campement de Bokoblin le plus proche, où il entaille un couvercle du pot pour le surf sur le bouclier. Il trouve la hache d’un bûcheron à proximité, et juste comme ça, il est entièrement équipé (bien que toujours nu pour la plupart).

Avec le couvercle du pot et la hache à la main, Xeryph sprinte, agrafe, surfe sur le bouclier, tirs de stase et «rebondit par balle» son chemin dans les montagnes, les sanctuaires et les plaines afin d’obtenir les pouvoirs dont il a besoin pour réaliser son plan.

Enfin, il se rend dans la région de Tabantha, coupe de l’herbe pour obtenir le blé (ce qui, comme il le note dans la description de YouTube, est une goutte complètement aléatoire et prend un certain temps), puis il s’agit simplement de déposer un falaise à proximité pour attraper le sel, et voilà: tu as du pain, bébé.

Pensez-vous que vous pourriez faire un meilleur speedrun Bread% dans Breath of the Wild, ou avez-vous un même plus étrange idée pour un speedrun BOTW? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.