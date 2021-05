Aléatoire: à mesure que Ratchet & Clank: le battage médiatique de Rift Apart augmente, regardez Ted Price et Mark Cerny promouvoir l’original

FLIR Caméra Thermique Flir E6-xt Wifi Nouvelle Génération

Caméra Thermique Série FLIR E6 XT avec connexion wifi Nouvelle génération de caméras thermiques infrarouge, faciles à utiliser et économiques. La nouvelle gamme EX-XT offre des meilleures performances que la gamme EX : - La résolution augmente jusqu'à 77% - La sensibilité thermique augmente jusqu'à 17 % - La plage de température augmente jusqu'à 220 % Mesure la température de manière professionnelle est devenu un jeu d'enfant !Avec les nouvelles caméras thermiques FLIR série Ex-XT, obtenez des images thermiques MSX d'une qualité spectaculaire. Caméras permettant de localiser précisément les sources de perte d'énergie, d'humidité, les problèmes de surchauffe d'éléments mécaniques et électriques.Le traitement MSX FLIR des images donne une clarté et une netteté d'image sans égal. ►Image dans l'image – Mode PIP – Picture-In-Picture pour E6 et E8 La fonctions Image dans Image rend la localisation plus simple des zones à problème.Choix de la définition de l'image Plusieurs résolutions d'image IR Infra Rouges sont possibles (selon le modèle acheté)E4 : 80x60 pixels E5-XT : 120x90 pixels E6-XT : 160x120 pixels E8-XT : 320x240 pixels► Entièrement automatique La réalisation d'images thermiques JPEG se fait instantanément et contient toutes les données de température nécessaires. Elles peuvent être analysées ou transférées à d'autres utilisateurs.► Caméra très facile d'utilisation Un seul bouton pour tout commander. Un seul pour paramétrer, mesurer, stocker► Focalisation automatique Les FLIR Série Ex sont très simple à utiliser, aussi grâce à leur focalisation automatique.► Batterie Puissante Lithium Ion avec manipulation très aisée du pack batterie.► Facile à manipuler et transporter : Poids d'environ 500g► Stockage d'images Stockage des images en mode MSX, thermique, image dans l'image et image visible.► Logiciel FLIR TOOLS (en téléchargement) Ce logiciel vous permettra d'analyser les images collectées sur le terrain et de rédiger vos rapports pour les clients. Le logiciel FLIR Tools est disponible en téléchargement pour tous les utilisateurs de la gamme Série Ex et EX-XT Comparatif des caméras thermiques FLIR E4, FLIR E5-XT, FLIR E6-XT, FLIR E8-XTDonnées image et optiqueE4E5-XTE6-XTE8-XTRésolution IR Sensibilité thermique/NETD Résolution spatiale (IFOV) Champ de vision (CdV) Ouverture numérique Fréquence d'affichage Mise au point80 × 60 (4 800 pixels)160 × 120 (19 200 pixels)240 × 180 (43 200 pixels)320 × 240 (76 800 pixels)<0,15 ºC (0,27 ºF) / < 150 mK<0,10 ºC (0,27 ºF) / < 100 mK<0,06 ºC (0,11 ºF) / < 60 mK<0,05 ºC (0,09 ºF) / < 50 mK10,3 mrad5,2 mrad3,4 mrad2,6 mrad45º x 34º1,59 HzSans mise au point Données de détectionType de détecteur Gamme spectraleMatrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi7,5-13 µm Modes et présentation des imagesÉcran Ajustement de l'image Modes d'affichage des images Palettes de couleursÉcran LCD couleur 3" 320 × 240Ajustement/Verrouillage automatique de...