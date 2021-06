Aldi vient de lancer 3 sauces copieuses inspirées des chaînes de restauration rapide

Fans d’Aldi, réjouissez-vous ! Il existe un nouveau trio de sauces de restauration rapide imitées dans les magasins Aldi et elles accompagnent parfaitement toutes sortes de produits Aldi, du « poulet rouge » préféré des fans à l’un des autres filets de poulet panés.

Les trempettes Burman’s exclusives à Aldi sont disponibles en quantités limitées dans les magasins à partir du 30 juin. Elles se vendent à moins de 2 € la bouteille, il est donc tout à fait faisable de faire le plein des trois saveurs – Chick’n Dipp’n Sauce, polynésien Sauce et sauce spéciale – lors de votre prochaine course Aldi.

AUJOURD’HUI Food a essayé les trois sauces inspirées de la restauration rapide et notre préférée était la sauce polynésienne, qui est une sonnerie morte pour la version de Chick-fil-A du condiment aigre-doux. Notre finaliste était la sauce Chick’n Dipp’n, qui était sacrément proche de la sauce Chick-fil-A, sinon un peu plus fumée.

La sauce spéciale d’Aldi, inspirée de la sauce Big Mac de McDonald’s, était notre moins préférée. Bien qu’assez savoureux, il semblait un peu plus fin et plus lourd sur la saveur de la mayonnaise que la version McDonald’s.

Dans le groupe Facebook The Aldi Nerd, un membre qui a eu la chance de trouver tôt les sauces nouvellement lancées dans son magasin Aldi local, a donné une note à chaque sauce, et nous devions être d’accord avec son rapport final.

« Polynésien : je ne pouvais pas faire la différence entre cela et Chick-fil-A », a écrit Kierston Nelson, qui a évalué la sauce à 10/10.

Nelson a également attribué à la sauce Chick’n Dipp’n d’Aldi une note élevée de 7,5/10.

« Cela se compare bien à la sauce Chick-fil-A », a-t-elle écrit, qui a essayé chaque sauce en y plongeant des pépites de poulet Aldi, a écrit dans son message.

Nelson a partagé nos sentiments sur la sauce copieuse Big Mac.

« Je pensais que ça aurait le goût de la sauce Big Mac mais pas vraiment », a-t-elle écrit. « J’ai demandé à mon mari d’essayer et il m’a dit que ça avait le goût de la mayonnaise épicée. 1/10. »

Certains commentateurs du post de Nelson ont énuméré des recettes maison pour les sauces, et Aldi a fourni AUJOURD’HUI des recettes similaires plus tôt cette année. Et, bien qu’il soit amusant d’essayer de faire des sauces à la maison, il y a quelque chose à dire sur la facilité de sortir une bouteille de sauce à 1,89 € de la porte de votre réfrigérateur lorsque vous avez envie de tremper.

Les sauces birmanes seront disponibles dans les magasins Aldi indéfiniment mais sous réserve de disponibilité. Si vous êtes un fan d’Aldi et de sa famille de produits à base de poulet Kirkwood, c’est une bonne idée de planifier un voyage Aldi cette semaine pour obtenir vos propres bouteilles avant qu’elles ne soient épuisées pour le moment.