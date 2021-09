Aldi est prêt pour une saison effrayante avec ces 12 trouvailles d’automne

Les acheteurs d’Aldi peuvent avoir leurs incontournables comme le « poulet en sac rouge » et les pommes de terre en conserve, mais les articles saisonniers de la chaîne d’épicerie sont tout aussi passionnants, en particulier autour d’Halloween.

Juste à temps pour la saison effrayante, Aldi a donné à 45secondes.fr Food un aperçu exclusif des articles sur le thème de l’automne qui arriveront dans les rayons des magasins en octobre. Des muffins à la citrouille aux kits de décoration de biscuits boo-tiful, nous avons rassemblé les produits de saison qui arriveront dans les magasins Aldi dans les semaines à venir.

Préparez-vous pour ces gâteaux au fromage au goût d’automne et assurez-vous de prendre une croûte à tarte Aldi pour faire preuve de créativité pendant que vous y êtes !

Pâtes d’Halloween Reggano

Aldi

Des spaghettis effrayants, ça vous tente ? Ces pâtes tricolores sont remplies de formes amusantes d’Halloween comme des araignées, des citrouilles-lanternes et des chauves-souris. Rendez n’importe quel dîner de semaine plus festif en utilisant ces formes de pâtes colorées.

Disponible à partir du 6 octobre pour 1,99 €.

Kits de biscuits Betty Crocker

Aldi

Aldi

Créez des biscuits à la citrouille géants avec des pépites ou décorez des biscuits au beurre de cacahuète avec Reese’s Pieces en utilisant ces kits de biscuits prêts à l’emploi de Betty Crocker.

Disponible à partir du 6 octobre pour 4,98 € chacun.

In the Mix Cookie Kits

Aldi

Aldi

Amusez-vous à Halloween avec ces kits de biscuits au sucre qui contiennent tout ce dont les boulangers à domicile ont besoin pour créer des biscuits au crâne ou aux yeux de monstre.

Disponible à partir du 6 octobre pour 2,49 € chacun.

Mélange pour pain éclair à la citrouille Baker’s Corner

Aldi

La seule chose qui pourrait rendre ce mélange de pain rapide à la citrouille plus délicieux pourrait être d’ajouter les pommes en conserve frites d’Aldi – un favori des fans de saison qui a frappé les magasins en septembre – au mélange.

Disponible à partir du 6 octobre pour 1,79 €.

Gâteau au fromage de la boulangerie

Aldi

Aldi

Êtes-vous une équipe de tourbillon de citrouille ou de noix de pécan au beurre brun? Peu importe ce qui vous met l’eau à la bouche, vous voudrez essayer ces deux gâteaux au fromage d’automne Bake Shop avant qu’ils ne soient plus disponibles dans les magasins.

Disponible à partir du 13 octobre pour 4,99 € chacun.

Boulangerie Muffins

Aldi

Vous avez du mal à choisir entre des muffins à la citrouille et à la cannelle? À moins de 3 € pour un paquet de quatre muffins, vous pourrez mettre les deux dans votre panier sans dépasser votre budget d’épicerie.

Disponible à partir du 20 octobre pour 2,99 € chacun.

Beignets à la citrouille

Aldi

Ces beignets glacés à la citrouille et aux épices sont préparés dans un style de gâteau à l’ancienne et contiennent de la vraie citrouille en plus de la cannelle et des épices.

Disponible à partir du 20 octobre pour 3,49 €.

Mini cupcakes à la citrouille et aux épices de Bake Shop

Aldi

Ces mini cupcakes décadents givrés à la citrouille et aux épices pourraient bien être le parfait plat d’automne. Et, avec 12 dans l’emballage, ils sont parfaits pour partager avec vos compagnons de citrouilles préférés.

Disponible à partir du 20 octobre pour 2,95 €.