Ald Automotive Portugal A Un Nouveau Directeur Général

Marek Malachowski a été nommé directeur général d’ALD Automotive Portugal. Son objectif est de poursuivre la démarche différenciatrice du gestionnaire de flotte de Société Générale.

ALD Automotive a nommé Marek Malachowski à la tête de sa filiale portugaise. De nationalité polonaise, il a précédemment occupé le poste de directeur régional pour l’Europe de l’Est et de PDG d’ALD Automotive en Pologne.

Outre le directeur général d’ALD Automotive Portugal, Marek Malachowski a également été nommé directeur régional du gestionnaire de flotte de Société Générale pour la zone méditerranéenne.

«Je voudrais dire que c’est un honneur et un défi passionnant de pouvoir travailler dans un pays aussi pertinent que le Portugal», déclare Marek Malachowski.

«Un pays avec lequel j’ai une relation forte et que j’ai visité pour la première fois en 1985, où je suis revenu plusieurs fois depuis, tant à des fins professionnelles que privées», ajoute-t-il.

Le nouveau directeur général d’ALD Automotive Portugal déclare que son objectif sera d’accompagner l’entreprise dans les nombreux défis et incertitudes qui marquent aujourd’hui, «poursuivre une démarche différenciante, dans un marché très difficile».

Solutions innovantes et flexibles

Le responsable souligne que le gestionnaire de flotte maintiendra l’esprit d’innovation et la stratégie de faire bénéficier les clients de la meilleure qualité de service et des solutions de mobilité les plus flexibles, en citant, à titre d’exemple, l’ALD Flex récemment lancé.

«Nous resterons très attentifs à l’évolution des besoins du marché et de nos clients», garantit ce Polonais qui a débuté sa carrière chez Renault, occupant plusieurs postes commerciaux en Allemagne, en France et en Pologne.

En 2008, Marek Malachowski a quitté Renault pour rejoindre le domaine de développement commercial et de gestion de la Scuderia Ferrari en République tchèque.

Marek Malachowski a rejoint ALD Automotive en 2012 en tant que PDG de la Pologne et est devenu directeur régional pour l’Europe de l’Est en 2016.

ALD Automotive Portugal est l’un des principaux gestionnaires de flotte sur le marché national, avec plus de 23 700 véhicules sous gestion et un portefeuille de plus de 4500 clients.

