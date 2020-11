Ald Automotive Annonce Le Projet Stratégique Move 2025

ALD Automotive a présenté son nouveau plan stratégique pour cinq ans, baptisé Move 2025. Le modèle économique reposera sur des contrats plus longs et l’électrification.

ALD Automotive a organisé le Capital Markets Day et a présenté son nouveau plan stratégique quinquennal, intitulé «Move 2025», aux analystes financiers et aux investisseurs.

Le PDG d’ALD Automotive, Tim Albertsen, et le comité exécutif du gestionnaire de flotte de Société Générale ont donné un aperçu détaillé des ambitions de l’entreprise et des principaux objectifs stratégiques, opérationnels et financiers.

«Move 2025 est un plan ambitieux qui tire parti de la transformation que nous avons entamée il y a cinq ans pour profiter des opportunités de croissance pour l’avenir à moyen et long terme», déclare Tim Albertsen, PDG d’ALD Automotive.

«Avec ce nouveau plan stratégique, ALD se positionne au centre de l’évolution du monde de la mobilité et renforce son avantage concurrentiel pour devenir un fournisseur de mobilité durable pleinement intégré et un leader mondial de son secteur», ajoute le dirigeant.

Quatre piliers stratégiques

Le plan stratégique «Move 2025» d’ALD Automotive repose sur quatre piliers stratégiques pour renforcer l’avantage concurrentiel du gestionnaire de flotte.

Le premier pilier a été nommé «Move for Customers» et reflète l’ambition du gestionnaire de flotte d’être reconnu comme le fournisseur le plus innovant de produits et services de mobilité grâce à la numérisation, la personnalisation, la flexibilité, une excellente expérience client et une marque de mobilité seulement.

Le deuxième pilier, «Move for Growth, est l’engagement d’ALD Automotive à devenir le leader mondial des solutions de mobilité durable en élargissant la couverture géographique et en atteignant plus de clients, avec de nouveaux partenaires dans l’écosystème de la mobilité, des acquisitions de valeur nouvelles solutions de mobilité.

Intitulés «Move for Good» et «Move for Performance», les deux autres piliers se concentrent sur l’humain et la responsabilité sociale des entreprises au cœur du business model et sur la création de valeur tout au long du cycle économique au sein d’une structure opérationnelle robuste pour assurer la croissance grâce à la rentabilité.

Changement de modèle économique

ALD Automotive estime avoir un potentiel de croissance dans chacun de ses quatre segments de clientèle: les multinationales et les grandes entreprises, les PME, les ENI et les particuliers. Le gestionnaire de flotte prévoit d’atteindre un total de 2,3 millions de contrats gérés d’ici 2025, y compris une croissance grâce à des acquisitions complémentaires.

Les canaux directs et indirects devraient contribuer de manière significative à cette croissance, avec un taux de croissance légèrement plus rapide pour le canal indirect, principalement en raison de la principale plate-forme numérique de location aux particuliers d’ALD.

La croissance organique reposera sur la location aux particuliers et de nouveaux produits de mobilité.

Move 2025 prévoit un changement du modèle économique d’ALD, qui prévoit la location de véhicules pour des périodes plus longues, et dans certains cas tout au long de leur vie utile, grâce à la construction d’un processus de sélection d’opportunités et d’une stratégie de tarification orienté vers un marché de la location multi-cycle, la vente de véhicules d’occasion et la distribution multicanal.

LIRE TROP

Vigeo Eiris classe ALD parmi les meilleurs

ALD s’attend à ce qu’environ 30% de ses véhicules d’occasion soient vendus ou loués à des clients de détail d’ici 2025, la location de véhicules d’occasion atteignant un total approximatif de 125 000 véhicules. Cette évolution apportera de fortes opportunités de croissance et de marge, tout en réduisant le risque de valeur résiduelle.

L’ALD Carmarket pour les particuliers, basé sur l’approche Clicks ‘n Bricks, sera mis en œuvre dans 25 pays soutenant ces ambitions et tirant parti des plateformes numériques de pointe d’ALD, ainsi que du réseau d’espaces physiques.

ALD Automotive croit en une demande croissante de véhicules à faibles émissions et son offre comprendra des véhicules électriques tout compris, ciblant des partenariats et un programme mondial pour les véhicules électriques.

D’ici 2025, les véhicules électriques devraient représenter jusqu’à 30% du total des contrats de véhicules neufs, ce qui permettra de réduire les émissions moyennes d’environ 40% par rapport à 2019. L’objectif du gestionnaire de flotte est de 50% en 2030.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂