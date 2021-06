Alba: A Wildlife Adventure arrive sur PS5, PS4 la semaine prochaine après les critiques de PC Rave

Alba: A Wildlife Adventure arrive sur PlayStation 5 et PlayStation 4 la semaine prochaine, le 9 juin. Le « chillectathon » au look mignon est sorti sur PC vers la fin de l’année dernière, où il a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques et des joueurs.

Vous incarnez la titulaire Alba, une jeune fille qui cherche à faire de bonnes actions sur une île relaxante. La faune joue également un rôle important, car Alba est capable de photographier et de cataloguer des créatures. Tout cela semble convenablement charmant.

Si vous cherchez à vous asseoir et à profiter de jeux sans stress, l’aventure d’Alba vaut clairement la peine d’être surveillée.