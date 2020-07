Alastria allait changer le futur avec la blockchain: trois ans plus tard, c’est ce qu’il y a

En octobre 2017, Alastria a été présentée dans la société comme «le premier réseau national réglementé basé sur la blockchain». Avec le soutien de certaines des plus grandes entreprises d’Espagne et un projet ambitieux, bien que sans une seule proposition spécifique, cette association a été formée pour tirer parti de la technologie des blocs dans un environnement commercial où tous les acteurs se connaissent, contrairement aux réseaux comme Ethereum ou Bitcoin, dans lesquels on ne sait pas qui est derrière chaque utilisateur.

Près de trois ans après sa naissance, Alastria a avancé dans certains projets et a joué un rôle très actif dans la section juridique de la blockchain, bien que du secteur technologique, ils soulignent que sont encore loin des attentes qu’il a créées.

«Le projet est très intéressant et ils ont beaucoup fait pour améliorer l’écosystème blockchain au sein des grandes entreprises, mais il n’y a toujours rien sur le marché qui démontre son potentiel. Ils ont fait du bon travail d’un point de vue juridique et réglementaire au niveau européen, mais dans la section pratique, ils n’ont pas encore fait grand-chose», Déclare Ángel Luis Quesada, expert en blockchain de la société d’actifs numériques Onyze.

Et c’est qu’Alastria, en cet automne 2017, a promis des projets et des résultats dans les mois qui ont suivi sa présentation. Mais à ce jour, il ne compte que soixante cas d’utilisation déclarés, malgré 560 partenaires, et la plupart d’entre eux, plus de 80%, sont en phase d’idéation, de développement ou de preuve de concept, selon le rapport d’activité présenté par l’association en mars de cette année.

“Je crois que il leur a coûté plus cher que prévu pour le mettre en pratique, et en ce moment, ils connaissent une récession assez forte », poursuit Quesada.

Cette idée de résultats immédiats s’est compliquée au fil des mois et à la fin de 2018, les dirigeants d’Alastria ont décidé de donner un gouvernail pour redresser leur cap à travers des mers inconnues dans lesquelles le mât technologique s’est révélé insuffisant pour transporter le expédier au bon port. Pour ce faire, ils ont créé plusieurs postes de dévouement exclusif, comme celui de directeur général, dans le but de consolider la section technique et commencer à travailler sur d’autres aspects tels que la réglementation ou la participation de partenaires.

«Quand j’assume la direction générale, en janvier 2019, c’est parce que il y avait déjà des cas d’utilisation mais il fallait de la robustesse. En 2018, il y a eu beaucoup d’expérimentation avec la technologie, comment elle pourrait être “ autorisée ” et comment nous nous sommes adaptés à son évolution. Nous avons également vu qu’il fallait une norme pour tout ce sur quoi nous travaillions et un cadre juridique et juridique », explique Montse Guardia, directeur général d’Alastria, à Xataka.

De cette manière, depuis 2019, l’activité d’Alastria est plus orienté pour construire une base solide, à la fois technologiquement et légalement, pour pouvoir développer des projets. Pour ce faire, ils ont travaillé au renforcement de la plateforme, à l’établissement de standards pour le réseau et ont participé au développement juridique de la blockchain, tant en Espagne qu’à l’international.

Réglementation de la blockchain

La blockchain est une technologie si nouvelle que il n’y a pas de réglementation qui le réglemente en tant que tel. En tant qu’outil numérique axé sur l’enregistrement comptable des documents et des transactions, il doit être adapté aux différentes lois sur les télécommunications, la protection des données ou l’interopérabilité des réseaux, mais la manière dont il devrait être est encore en cours de définition.

«Nous débarquons. En ce moment, sur la blockchain, nous sommes comme au début des années 90 avec Internet. Il vous reste assez de distance pour vous installer. Mais la technologie reste un outil, il nous reste à l’intégrer dans les paramètres réglementaires actuels. La loi n’a pas à changer, c’est nous qui devons adapter ce médium à ce qui existe », explique Cristina Martínez, directrice juridique d’Alastria.

Le vide juridique qu’Alastria a trouvé dans la blockchain, et l’insécurité que cela pourrait poser pour ses partenaires, ont fait le développement juridique de cette technologie est devenu l’une de ses priorités. Ainsi, avec un comité juridique composé de 26 membres avec des avocats de différentes branches du droit, ils ont suivi et soulevé des questions juridiques et tenté d’y répondre, tant au niveau national qu’européen.

En Espagne, Martínez explique que ils travaillent avec le gouvernement à travers le secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle et certains ministères, comme l’industrie, pour définir le cadre juridique de la blockchain. En Europe, ils font de même via INATBA (International Association of Trusted Blockchain Applications), une association internationale similaire à Alastria qui a le soutien de la Commission européenne, de sorte que l’accès aux politiciens de l’UE est beaucoup plus facile à à travers.

“Nous transférons les projets en cours, les cas d’usage et les besoins réglementaires existants. Il y a des problèmes avec lesquels vous pouvez travailler avec les lois existantes, mais d’autres, ceux qui sont couverts par une réglementation spécifique comme les crypto-monnaies, sont un peu arrêtés car il n’y a pas de clarté et il est nécessaire que le régulateur statue “, souligne-t-il. Directeur juridique d’Alastria.

Martínez déclare qu’il n’y a toujours pas de législation spécifique sur la blockchain, car la technologie est dans un état très embryonnaire et les législateurs n’osent toujours pas édicter des règles impératives: «Je pense que c’est bien que cette marge soit donnée pour que la technologie puisse s’installer, car si elle est régulée rapidement, elle peut mal faire. Pendant ce temps, les avocats devront faire preuve de créativité et d’expérience pour aborder ces nouveaux scénarios. “

Le travail dans la section juridique de la blockchain est l’un des plus appréciés par les experts du secteur qui ne font pas partie d’Alastria, comme Quesada: «Nous sommes dans une phase de connaissance et il reste beaucoup à faire, car en fin de compte, nous devons prendre en compte de nombreux composants juridiques lorsque vous travaillez avec une blockchain. Et dans ce genre de choses, Alastria elle-même a fait du très bon travail, a soulevé des doutes et a donné des réponses pour résoudre des problèmes”

Cas d’utilisation

Malgré le fait que les experts soulignent que ses applications pratiques sont loin de son potentiel, Alastria défend qu’elle compte actuellement une soixantaine de cas d’utilisation. Cependant, seuls 20% sont opérationnels, les autres sont en développement ou en phase de test. Montse Guardia explique qu’un nombre important de ces projets sont dédiés à gestion documentaire, des testaments aux titres académiques en passant par les factures, les rapports ou les dossiers.

L’un de ces projets de gestion de documents déjà actifs est Diplome, une plate-forme promue par le gouvernement italien qui vise à mettre en commun toutes les notes et qualifications académiques d’un individu de manière sécurisée, décentralisée, certifiée et infalsifiable afin de simplifier la procédure d’inscription à l’université ou la demande d’emploi.

Docuten est un autre projet de ce type déjà en fonctionnement, une plateforme qui permet vérifier l’existence de documents et de factures, dont leurs cycles de vie sont suivis grâce à la blockchain. De même nature, Digitalis, un réseau auquel participent des sociétés telles que Repsol, Ferrovial, Banco Sabadell, Cepsa, Grupo Red Eléctrica ou Mapfre pour vérifier la documentation des fournisseurs.

Un autre grand groupe de projets en Alastria est celui dédié à la traçabilité des produits, c’est-à-dire ceux qui permettent au processus de préparation d’un bien de se poursuivre. Selon le président de l’association, dans cette rubrique la blockchain est utilisée pour certifier la qualité d’un article, son authenticité ou son origine, ainsi que sa destination finale.

«Pour les problèmes de traçabilité, la blockchain peut être utilisée avec n’importe quel produit que vous pouvez quantifier mathématiquement, c’est-à-dire convertir en jeton. ET offre une grande fiabilité, car cette technologie certifie d’où vient le produit et empêche ainsi la fraude. Et c’est quelque chose qui sert non seulement pour les objets physiques, mais aussi pour les actifs financiers ou la propriété intellectuelle », explique Guardia.

Santamanía Ginchain fait partie de ces projets de traçabilité Alastria. C’est un gin “ tokenisé ” dans lequel la blockchain ajoute de plus grandes garanties au processus d’élaboration. Le consommateur peut vérifier l’origine des ingrédients ou la façon dont ils ont été distillés grâce à un QR code imprimé sur les bouteilles.

Un autre cas d’utilisation de la traçabilité est Bloomen, un projet encore en cours d’investigation et de développement sur le droit d’auteur. Dans ce cas, les promoteurs de cette idée veulent utiliser la technologie blockchain pour certifier la paternité des actifs numériques et calculer la juste compensation pour leurs propriétaires et les payer lorsque leurs créations sont consommées. Pour le moment, il est uniquement dédié au streaming de musique et de vidéos.

«La blockchain est un outil d’honnêteté. Dans Alastria, tout le monde voit si vous avez créé, enregistré, déplacé ou supprimé quelque chose, et tout le monde certifie que cela s’est produit et le processus est inscrit chez chacun des partenaires du réseau », explique le directeur général de l’association.

Au-delà de la blockchain

De la présentation d’Alastria en 2017 à aujourd’hui le discours des recteurs de cette association a changé. A cette époque, la blockchain et les projets focalisaient tout. Trois ans plus tard, la technologie partage une place prépondérante avec la législation et les réelles possibilités d’utilisation.

«Alastria est plus qu’un réseau technologique national, c’est avant tout un réseau d’entreprises et de connaissances, de relations. Ce que nous essayons de faire, c’est de créer cette connaissance, que les gens vont aux forums, aux commissions, aux comités, comprendre la blockchain en le faisant, afin de générer beaucoup plus d’économie numérique»Dit Guardia.

Des sources de l’industrie soulignent que peut-être voulaient-ils aller trop vite dans un environnement trop nouveau, dans lequel même la puissance des entreprises derrière elle n’aurait pas été suffisante pour répondre aux attentes générées. Cependant, malgré le fait que dans la pratique leurs projets soient encore sous-développés, les experts de la blockchain apprécient positivement le travail d’Alastria sur les questions juridiques et la sensibilisation à cette technologie à différents niveaux.