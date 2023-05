Alaska Daily est annulé après une saison chez ABC

Ça va être une saison et c’est fait pour la série ABC Quotidien de l’Alaska. Par date limite, il a été révélé que le réseau avait annulé l’émission sans prévoir de développer une deuxième saison. La nouvelle survient après que la première saison a eu du mal à remonter dans les cotes d’écoute depuis ses débuts en octobre 2022 jusqu’à la diffusion de la finale en mars. Pour ceux qui regardent, l’émission a été plutôt bien accueillie, obtenant un score d’audience de 86% chez Rotten Tomatoes avec un taux d’approbation de 74%. Star de la série Hilary Swank serait également nominée pour un Golden Globe Award pour son rôle dans la série. Mais malgré l’accueil positif, il n’y avait tout simplement pas assez de gens qui regardaient ABC pour s’engager dans la saison 2.





La série, développée pour ABC par Tom McCarthy, s’inspire de la série d’articles Anchorage Daily News et ProPublica intitulée Sans loi : violences sexuelles en Alaska, qui a été publié pour la première fois en 2019. La couverture a été dirigée par le journaliste Kyle Hopkins, qui a été producteur exécutif aux côtés du président d’Anchorage Daily News, Ryan Binkley, pour l’émission télévisée. Les autres producteurs exécutifs incluent McCarthy, Swank, Bert Salke, Melissa Wells et Peter Elkoff.

Quotidien de l’Alaska a suivi Swank dans le rôle d’Eileen Fitzgerald, une journaliste de New York qui déménage en Alaska où elle prend un emploi pour un journal local à Anchorage. Avec sa collègue journaliste Roz Friendly (Grace Dove), Eileen rend compte des femmes autochtones disparues et assassinées dans l’État, venant découvrir certains des secrets les plus sombres de la ville. En plus de Swank et Dove, l’émission mettait en vedette Jeff Perry, Meredith Holzman, Matt Malloy, Pablo Castelblanco, Ami Park et Craig Frank.

Il y avait d’autres émissions qui ont été supprimées à ABC aux côtés Quotidien de l’Alaska. La compagnie que vous gardez, qui mettait en vedette Milo Ventimiglia, a également été annulé après une seule saison, ayant été diffusé de février à mai de cette année. La série a également été annulée Grand cielqui a récemment terminé sa troisième saison, surnommée Big Sky : Sentiers mortels. Pendant ce temps, il a été rapporté que la série dramatique du réseau Recrue : Fédéraux reste sur la bulle.

Alaska Daily est épuisé après une saison

Swank a récemment expliqué à quel point elle appréciait de jouer une femme volontaire dans Quotidien de l’Alaska. Comme on le voit dans la série, Eileen était déterminée à trouver des réponses, peu importe ce qu’il fallait, et c’est quelque chose qui a même inspiré l’actrice qui l’a jouée.

« C’est dans ses os d’enquêter sur la vérité », a déclaré Swank à Collider. « C’est une chercheuse de vérité, et elle exige cela des gens. Au fur et à mesure que nous évoluons, je trouve cela profondément inspirant. Je pense que le monde, et en particulier notre pays en ce moment, en a assez d’être trompé. Il n’y a plus de place pour ça. Ce sera aussi quelque chose que les gens apprécieront. »

Elle a ajouté : « Cette femme est une chercheuse de vérité. C’est une avocate. Elle veut que la justice prévale. Toutes ces choses sont très belles pour moi. J’aime le fait qu’elle ne souffre pas d’imbéciles. Nous voyons généralement des hommes dans ces rôles. , donc c’est vraiment bien d’avoir quelque chose dans lequel je peux entrer, c’est juste courageux. »

Vous pouvez diffuser la première et unique saison de Quotidien de l’Alaska à Hulu.