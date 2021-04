« Alarme d’amour »: pourquoi Go Min Si était sur le point d’être renvoyé de la série Netflix

L’actrice de « Alarme d’amourGo Min-si, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour s’excuser après qu’une photo d’elle aurait bu dans un bar avec des amis alors qu’elle était mineure est apparue en ligne. La photo est censée remonter à 2011, lorsque l’actrice, qui est populaire pour son rôle dans « Alarme d’amour», Il avait 17 ans.

Aller min-si, né en Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, a fait ses débuts dramatiques, « Ma fille impertinente », au 2017, et a gagné en popularité grâce à son rôle de soutien dans « Le sourire avait quitté vos yeux ». Depuis, il a joué dans plusieurs drames majeurs tels que « Alarme d’amour » Oui « Sweet Home » et est programmé pour apparaître avec Lee Do-hyun au « Jeunesse de mai », un drame sur la montée de Gwangju au Corée du sud qui a eu lieu en 1980.

Récemment en sortie, Aller min-si Il buvait avec des amis et cette photo est apparue pour la première fois sur un forum en ligne sur 19 mars, selon allkpop, et a montré l’actrice avec cinq autres amis, dont les visages étaient flous. Aller min-si Elle s’est rendue sur Instagram pour confirmer que la fille sur la photo était bien elle et s’est excusée pour ses actions.

Les photos en circulation ont été prises en 2011 Oui Go Min Oui J’avais alors 17 ans. L’actrice s’est excusée pour la même chose et a également déclaré qu’elle était au courant de ses actions passées et qu’elle voulait en assumer l’entière responsabilité. C’est ce qui a été publié et ce que l’actrice a exprimé dans ses réseaux.

Go Min Si a fait ses débuts en 2016 avec le drame Web «72 Second Drama». (Photo: ELLE)

Lorsque les photos de l’actrice sont devenues virales et qu’elle a été critiquée pour ce qui s’est passé, elle a écrit: « Tout d’abord, je voudrais m’excuser de vous avoir salué avec un message aussi désagréable, ainsi que d’avoir causé une perturbation avec la photo de moi en train de boire en tant que mineur. ».

Elle a continué: «Je pense que certains de ceux qui m’ont encouragé espéraient que ce n’était pas moi sur la photo, et ceux qui préféreraient que je me présente rapidement. Je pense aussi personnellement qu’il ne serait pas approprié de laisser passer ces choses, sous prétexte que j’étais jeune, immature et que tout était du passé « .

Des captures d’écran de la controverse ont été prises à partir de l’article Cyworld de Go Min Si daté du 29 mai 2011. (Photo: CLIO)

L’actrice a ajouté: «Je suis conscient que certains d’entre vous seront blessés par une cicatrice qui ne peut être décrite avec les mots de cet incident. Je reconnais que mes actions passées façonnent qui je suis aujourd’hui, et j’assume l’entière responsabilité de moi-même dans le passé. Même s’il est difficile d’exprimer pleinement ma sincérité avec des mots seuls, car les mots peuvent rarement brosser le tableau complet, je voudrais néanmoins m’excuser auprès de ceux qui ont été blessés par cet incident récent. «

Go Min Oui il a conclu la note d’excuses en écrivant: « Je ferai de mon mieux pour marcher sur un chemin plus mature et plus droit ». La photo qui a été révélée vient après que de nombreux acteurs de théâtre coréens ont été accusés d’intimidation et que leurs projets ont été suspendus ou retirés de leurs rôles.

Née en 1995, elle avait 17 ans au moment où les photos ont été prises, ce qui signifie qu’elle était encore mineure. (Photo: CLIO)

Les accusations les plus importantes sont portées contre l’acteur de « Rivière où la lune se lève », Ji Soo, qui a été accusé d’inconduite et d’agression sexuelle et a été remplacé au milieu du drame par l’acteur Na In-woo. D’autres acteurs comme Jo byung-gyu, Parc hye-soo Oui Choi ye-bin ils ont également été confrontés à des allégations d’abus, qui ont été démenties par leurs agences.

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien Aller min-si et le défendre. Un utilisateur a écrit: « Vraiment! Encore une fois non. Je suis presque sûr que beaucoup de ces Neitezen auraient fait ça … la laisser tranquille. « . Un autre a partagé: « Je détèste ça. Ne pouvons-nous pas leur faire s’excuser pour des choses dont les gens normaux n’ont pas à s’excuser? Un utilisateur a tweeté: «N’y a-t-il pas de fin à traîner les idoles et les acteurs? À ce rythme, ils devraient fermer complètement leur industrie du divertissement. Les acteurs et les idoles sont-ils censés être des saints ou quelque chose comme ça ou les gens ordinaires sont-ils aussi grands que les saints? «

Capture des photos où Go Min a été vu en train de boire avec ses amis. (Photo: Cyworld)