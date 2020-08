Alaphilippe signe la deuxième étape et la direction du Tour

STARSKIN Masque Tissu 2 Étapes à l'Huile de Camélia 100 % STARSKIN – Nourrissant et Anti-Rides

Lissez et affinez la texture de votre peau grâce au Masque-Tissu Nourrissant et Anti-Rides 2 Étapes à l'Huile de Camélia (100 % camélia) signé STARSKIN. Le soin en deux étapes contient un sérum et un masque pour le visage qui aident à raffermir la peau et à créer un effet rajeunissant et anti-âge. La première