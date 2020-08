Alaphilippe dirigera à nouveau Deceuninck-Quick Step dans le Tour

, 24 août () –

Le cycliste français Julian Alaphilippe dirigera à nouveau l’équipe Deceuninck-Quick Step du Tour de France, qui débutera samedi prochain à Nice.

Lors de la dernière édition de la «grande» française, Alaphilippe a été l’un des grands protagonistes, remportant deux étapes et portant le maillot jaune pendant 14 jours. L’autre référence pour l’équipe du Tour sera Sam Bennett et la sélection de huit coureurs est complétée par Michael Morkov, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Dries Devenyns, Bob Jungels et Zdenek Stybar.

Le directeur sportif de l’équipe, Tom Steels, a reconnu que “il sera très difficile pour Julian de répéter le Tour de l’année dernière”. “Mais en même temps, il n’est pas nécessaire de le faire. Il aura de bonnes opportunités, mais nous ne pensons pas à un scénario similaire à celui du dernier Tour”, a-t-il déclaré sur le site de l’équipe.

