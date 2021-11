Alanis Morissette prépare une série comique basée sur sa vie

10 forets à métaux Pro série courte DIN 1897 HSS D. 3.0 x Lu. 16 x Lt. 46 mm - AQ000300 - Labor

Foret hélicoïdal taillé, meulé en acier HSS Pro, DIN 1897, angle 118° avec splitpoint. Rotation droite. Série courte. Longue durée de vie. Affûtage en croix, hélice/goujure de type N. Queue cylindrique. Convient pour percer le métal, la fonte et le PVC. La société LABOR basée aux Pays-Bas commercialise des outils coupants et principalement de perçage depuis plus de 30 ans. Leur gamme très complète et de qualité répond aux normes de qualité selon des cahiers des charges très pointus. Cette marque vous permettra de vous équiper avec des outils professionnels pour un prix très compétitif. Présent dans 44 pays du monde, LABOR fait parti des leaders mondiaux qui excèdent dans ce domaine. Foret métal : 10 forets à métaux Pro série courte DIN 1897 HSS D. 3.0 x Lu. 16 x Lt. 46 mm - AQ000300 - Labor Type : Foret métal meulé - Matière : HSS - Acier - Longueur : [email protected] mm